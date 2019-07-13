Euronews: на фоне напряжённости с Ираном Лондон направил в Персидский залив второй корабль британских ВМС

Британские власти на фоне напряжённых отношений с Ираном направили в Персидский залив ещё один военный корабль, сообщает Euronews. Фрегат Duncan идёт на подмогу уже дислоцированному в регионе фрегату Montrose, говорится в материале.
Второй корабль британских ВМС направляется в Персидский залив. Duncan, принимавший участие в учениях НАТО в Чёрном море, идёт на подмогу уже дислоцированному в регионе фрегату Montrose.
Ранее поступили сообщения, что в районе Ормузского пролива иранские катера попытались захватить нефтяной танкер Соединённого Королевства.
Напряжённость в отношениях Лондона и Тегерана усилилась после того, как власти британского Гибралтара задержали принадлежащий исламской республике супертанкер.
ФАБИНА ПИКАРДО, главный министр Гибралтара: Лабораторный анализ показал, что танкер перевозил 2,1 миллиона баррелей лёгкой нефти. Мы не позволим, чтобы Гибралтар использовали — умышленно или неумышленно — в качестве пособника при нарушении санкций Европейского союза, международных санкций, при ведении любой противозаконной деятельности.
Министр иностранных дел Ирана назвал произошедшее «пиратством» и напомнил, что его страна не подпадает под европейское нефтяное эмбарго.
ДЖАВАД ЗАРИФ, глава МИД Ирана: Главная задача санкций — не дать Европе покупать сирийскую нефть. Речь не идёт о запрете на продажу нефти Сирии для других стран. Все это какой-то детский лепет, нелепое оправдание британцев. Им бы стоило официально заявить, что они служат Америке, действуют по указанию Америки. Правда, Америка им недавно «отплатила», оскорбив британских посла и премьер-министра.
Белый дом неоднократно заявлял о намерении расширить экономическое давление на Тегеран. После выхода из ядерной сделки с Ираном, США потребовали от союзников прекратить покупать у этой страны нефть под угрозой санкций для компаний-закупщиков.
Генеральный директор канала «112 Украина» Егор Бенкендорф обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому и главам МВД и СБУ с требованием осудить обстрел здания телеканала в Киеве из гранатомёта.
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление украинского генерала, экс-главы СБУ Игоря Смешко, который в эфире телеканала «1+1» оценил масштаб учений, которые проводили военнослужащие России в Крыму.
Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок прокомментировал RT публикацию обращения группы американских сенаторов, в котором они призвали президента США Дональда Трампа ввести санкции в отношении Турции в связи с началом поставок российских С-400.
Болельщики московского «Торпедо» выступили с заявлением в связи с переносом домашней игры второго тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с калининградской «Балтикой» со стадиона имени Э.А. Стрельцова на резервную арену в академии «Спартака».
Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» опубликовала заявление, в котором назвала президента Украины Владимира Зеленского и генерального прокурора Юрия Луценко «вдохновителями» обстрела здания телеканала «112 Украина».
В Китае прокомментировали сообщения о контактах гонконгского предпринимателя Димми Лая с высокопоставленными лицами США, в том числе с госсекретарём Майком Помпео и советником президента Джоном Болтоном.
Здание телеканала «112 Украина» в Киеве обстреляли из гранатомёта, в результате атаки никто не пострадал. Полиция обнаружила на месте происшествия отстрелянный тубус от гранатомёта, в настоящее время злоумышленник разыскивается, а произошедшее квалифицировано как теракт.