Euronews: на фоне напряжённости с Ираном Лондон направил в Персидский залив второй корабль британских ВМС

Второй корабль британских ВМС направляется в Персидский залив. Duncan, принимавший участие в учениях НАТО в Чёрном море, идёт на подмогу уже дислоцированному в регионе фрегату Montrose.

Ранее поступили сообщения, что в районе Ормузского пролива иранские катера попытались захватить нефтяной танкер Соединённого Королевства.

Напряжённость в отношениях Лондона и Тегерана усилилась после того, как власти британского Гибралтара задержали принадлежащий исламской республике супертанкер.

ФАБИНА ПИКАРДО, главный министр Гибралтара: Лабораторный анализ показал, что танкер перевозил 2,1 миллиона баррелей лёгкой нефти. Мы не позволим, чтобы Гибралтар использовали — умышленно или неумышленно — в качестве пособника при нарушении санкций Европейского союза, международных санкций, при ведении любой противозаконной деятельности.

Министр иностранных дел Ирана назвал произошедшее «пиратством» и напомнил, что его страна не подпадает под европейское нефтяное эмбарго.

ДЖАВАД ЗАРИФ, глава МИД Ирана: Главная задача санкций — не дать Европе покупать сирийскую нефть. Речь не идёт о запрете на продажу нефти Сирии для других стран. Все это какой-то детский лепет, нелепое оправдание британцев. Им бы стоило официально заявить, что они служат Америке, действуют по указанию Америки. Правда, Америка им недавно «отплатила», оскорбив британских посла и премьер-министра.

Белый дом неоднократно заявлял о намерении расширить экономическое давление на Тегеран. После выхода из ядерной сделки с Ираном, США потребовали от союзников прекратить покупать у этой страны нефть под угрозой санкций для компаний-закупщиков.

Дата выхода в эфир 12 июля 2019 года.