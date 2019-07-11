Die Welt: британский фрегат предотвратил захват нефтяного танкера иранскими военными

Пять военных катеров стражей исламской революции предприняли попытку по захвату британского танкера, но были отогнаны фрегатом из сопровождения, пишет Die Welt, ссылаясь на сообщения американских СМИ. Инцидент произошёл в Ормузском проливе, крайне важном для мировой торговли нефтью. Издание напоминает, что ранее иранский президент Роухани грозил Великобритании последствиями за задержание иранского нефтяного танкера у берегов Гибралтара.

Конфликт в Персидском заливе продолжает обостряться, сообщает Die Welt. Согласно информации, поступившей от нескольких американских СМИ, пять военных катеров стражей исламской революции сблизились с британским танкером в Ормузском проливе и приказали ему следовать за собой в иранские территориальные воды.

Однако затем в дело вмешался британский фрегат сопровождения «Монтроуз», отогнавший иранские суда. Отмечается, что официального подтверждения этого инцидента пока не поступило, однако британские представители уже подтвердили, что фрегат «Монтроуз» действительно находится в регионе, обеспечивая «безопасность судоходства».

Пресс-секретарь американского центрального командования Билл Урбан заявил о поступавших сообщениях, в которых говорилось о попытке стражей исламской революции захватить британский танкер. Похожие заявления были сделаны и в американских правительственных кругах.

Die Welt напоминает, что ранее в Вашингтоне говорили о планах по созданию международной коалиции для защиты торговых судов. Отмечается, что Ормузский пролив является одним из важнейших торговых путей в мире, поскольку он соединяет богатые нефтью страны Персидского залива с мировым океаном.

Кроме того, недавно британские ВМС остановили иранский нефтяной танкер недалеко от побережья Гибралтара, после чего иранский президент Хасан Роухани пригрозил Лондону последствиями. Ещё раньше, в июне, произошли два инцидента с танкерами в Оманском заливе: вину за инциденты американское правительство возложило на Иран, который, в свою очередь, отрицает обвинения.

Разрядки в американо-иранских отношениях пока не предвидится, резюмирует издание. Недавно Дональд Трамп пригрозил Тегерану ужесточением санкций, объяснив это тем, что Иран уже давно тайно занимается обогащением урана.