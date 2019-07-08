National Interest: нападать на Иран — «безумная идея»

Военное вторжение США в Иран, продвигаемое некоторыми сотрудниками администрации Трампа, станет «безумной идеей», пишут на страницах The National Interest ветеран ВВС США Роберт Гейнс и журналист Скотт Хортон. По мнению авторов, Тегеран, вопреки заявлениям американских «ястребов», не только не поддерживает террористические организации, но и в прошлом сам предлагал Вашингтону помощь в борьбе с «Аль-Каидой» — а к тому же нападение на Иран будет крайне затратным мероприятием, которое в итоге приведёт к гражданской войне и большому кровопролитию.

«Идеологи» внутри администрации Дональда Трампа продолжают проталкивать идею о военных действиях против Ирана, подкрепляя её то заявлениями об опасности иранской гражданской ядерной программы, то утверждениями о том, что Тегеран якобы спонсирует террористические организации, пишут в своей статье для The National Interest ветеран ВВС США Роберт Гейнс и журналист Скотт Хортон. По мнению авторов, подобная оценка совершенно не соответствует действительности, а любые военные шаги в отношении Тегерана станут «серьёзной ошибкой» с американской стороны.

Как подчёркивают Гейнс и Хортон, Иран на деле представляет собой одно из немногих консервативных государств в регионе, где господствует радикализм, и в отличие от многих других ближневосточных государств — включая Саудовскую Аравию, Катар, Кувейт и даже Израиль, по сей день сохраняющие хорошие отношения с Вашингтоном — наотрез отказывается контактировать с экстремистскими группировками, поддерживая связи только с безобидных для США «Хизболлой» и ХАМАС. А утверждения отдельных чиновников о том, что иранские власти якобы спонсируют «Аль-Каиду»* и вовсе являются абсурдными — и их можно без труда опровергнуть, ведь сразу после терактов 11 сентября Тегеран передал Вашингтону копии паспортов трёхсот лиц, подозреваемых в поддержании связей с этой группировкой, а также предложил американской стороне помощь в борьбе с «Аль-Каидой» и «Талибаном»**, подчёркивается в материале.

Несмотря на то, что президент Джордж Буш — младший активно критиковал Иран, власти страны всё равно старались сохранить хорошие отношения с США: в частности, они пытались передать американцам меморандум, в котором обязались помогать Вашингтону в борьбе против «Аль-Каиды», обеспечивать прозрачность своей ядерной программы, прекратить поддерживать палестинские группировки, а также заставить «Хизболлу» отказаться от силовых методов и перейти к мирной политической деятельности, напоминают авторы. Однако в результате махинаций отдельных представителей президентского окружения, которые, в частности, приписали Тегерану организованный в Эр-Рияде «Аль-Каидой» теракт, Буш всё же отказался от дополнительных переговоров с иранцами, говорится в статье.

Как бы то ни было, американская кампания против Ирана будет успешной лишь ценой огромных трат и потерь, предупреждают Гейнс и Хортон. Иранские вооружённые силы лучше организованы и оснащены, чем армии многих государств в регионе, и расчёт некоторых членов администрации Трампа на то, что иранцы не станут отвечать на ограниченное применение силы, дабы не провоцировать ещё более масштабную операцию, не оправдается, предупреждают они. И хотя, при условии подавления системы ПВО страны, США всё же удастся уничтожить иранский режим по крайней мере на какое-то время, оккупация такой большой страны — при том, что гораздо меньший по площади и населению Ирак в результате тянущейся уже не одно десятилетие деятельности США так и не восстановился — определённо закончится масштабной и затяжной гражданской войной, пишут авторы.

«Администрация Трампа может либо признать потенциал Ирана в плане стабилизации ситуации на Ближнем Востоке — либо же повторить прошлые ошибки США, и закрепить за нашей страной роль главного распространителя хаоса в мире», — в заключение отмечают Гейнс и Хортон.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.



** «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.