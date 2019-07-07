CNN: Иран намекает, что европейцам пора сдержать свои обещания

Иран заявил, что собирается превысить норму обогащения урана, нарушив таким образом свои обязательства по ядерной сделке 2015 года, передаёт CNN. Тем не менее, как отмечает корреспондент канала Сэм Кайли, Тегеран по-прежнему заинтересован в сохранении соглашения и с помощью такого шага пытается заставить европейцев сдержать свои обещания в области обхода американских санкций.
Иран заявил, что нарушит ряд своих обязательств по ядерной сделке 2015 года. Всего несколько минут назад один чиновник заявил, что норма обогащения урана теперь превысит 3,67% — именно на такое ограничение Иран согласился, заключив это соглашение. По словам Тегерана, этот процесс начнётся в течение часа. Тем не менее Иран утверждает, что по-прежнему стремится спасти соглашение и открыт для диалога. Корреспондент CNN Сэм Кайли следит за развитием событий. Он выходит с нами на прямую связь из Москвы. Он обрисует ситуацию более подробно. Здравствуйте, Сэм.
СЭМ КАЙЛИ, старший международный корреспондент CNN: «Открыт для диалога» — это вы очень точно заметили, Натали. Это, по сути, очередная попытка Тегерана заставить европейцев сдержать их обещания в рамках СВПД — иранской ядерной сделки, из которой США вышли при администрации Трампа в мае прошлого года. На её заключение ушло 12 лет, и, подписав её, Иран обязался заморозить свою ядерную программу на десять лет в обмен на снятие санкций.
Иранцы хотят, чтобы европейцы — в частности Франция, Германия и Великобритания — сдержали своё обещание создать такую вещь как INSTEX. Это механизм, благодаря которому европейцы смогут продолжить торговать нефтью с Ираном и выдавать ему кредиты в обход антииранских американских санкций, подрывающих его экономику и сокращающих его нефтеэкспорт приблизительно на 20% от более ранних показателей, которые уж точно меньше, чем могли бы быть.
Кроме того, они также упомянули об обещании президента Франции Макрона продолжить прямой диалог с президентом Ирана Рухани по этой теме, отметив также, что между этими двумя странами вскоре состоится министерская встреча, посвящённая этому вопросу. Все эти шаги призваны вбить клин между европейцами, но также и между Россией и Китаем. Москва очень стремится к успеху этой ядерной сделки и хочет, чтобы она продолжала действовать при том, что значительную долю гражданских атомных технологий Иран получил именно от России.
Иранцы утверждают, что к завтрашнему утру МАГАТЭ сможет удостовериться в том, что они превысили этот барьер в 3,67%, однако оговорились, что реальным повышением они займутся только через 60 дней. Иными словами, они посылают очень чёткий сигнал, что они выступают за сохранение сделки, но хотят извлечь из неё некую экономическую выгоду, Натали.
Хорошо, будем следить за дальнейшими событиями. С нами был Сэм Кайли из Москвы, спасибо.
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