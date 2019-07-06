CNN: «дипломатическая катастрофа» — задержание иранского танкера ставит под удар ядерную сделку с Тегераном

Отношения между Великобританией и Ираном серьёзно обострились после того, как британские морпехи задержали иранский нефтяной танкер в Гибралтаре, передаёт CNN. Как отмечает корреспондент канала, подобный инцидент может стать дипломатической катастрофой, так как он серьёзно осложняет обход американских санкций и, следовательно, ставит под удар ядерную сделку с Тегераном.

Теперь обратимся к разгорающемуся конфликту между Ираном и США*. Тегеран требует, чтобы Великобритания освободила танкер, захваченный неподалёку от побережья Гибралтара, однако срок ареста, напротив, был продлён. Корабль задержали из-за нарушения санкционного режима ЕС, однако в Тегеране такой шаг назвали «пиратством». Сэм Кайли следит за развитием событий из Москвы. Сэм, насколько серьёзна эта ситуация?



СЭМ КАЙЛИ, старший международный корреспондент CNN: Отношения между Великобританией и Ираном становятся всё больше обостряются не в последнюю очередь потому, что Великобритания, Франция, Германия, Россия и Китай пытаются сохранить ядерную сделку Тегераном. Всё это происходит в то время, как Великобритания, по большому счёту, вместе с Европейским союзом пытается разработать финансовые механизмы, которые позволят обойти американские санкции и продолжить торговать с Ираном. Подобная ситуация — это дипломатическая катастрофа. Тем не менее власти Гибралтара — точнее Верховный суд Гибралтара — продлил срок, в течение которого Гибралтар может удерживать это судно под названием Grace 1, ещё на две недели.



На прошлой неделе его на абордаж взял отряд коммандос Королевской морской пехоты. Срок был продлён для того, чтобы установить, действительно ли судно шло из Ирана к нефтеперерабатывающему предприятию в сирийском городе Банияс или же в другую точку Сирии, а также что на борту делает очень большой груз нефти и нефтепродуктов, Рик. Так что ситуация на данный момент выглядит следующим образом.



Кое-кто допускал и подозревал, что на борту могло быть оружие, потому что сирийцы известны тем, что получают много передовых вооружений из Ирана. В основном, по некоторым данным, эти поставки осуществляются по воздуху, однако им зачастую с помощью авиаударов пытается помешать Израиль — чтобы это оружие не попало в руки «Хезболлы».



Сегодня власти Гибралтара подтвердили, что сведения о наличие какого-либо оружия на борту не соответствуют действительности. Так что, по крайней мере, этот аспект в и так напряжённой ситуации теперь можно сбросить со счетов. Однако для европейцев подобный инцидент — это большая проблема, так как они сейчас пытаются добиться оттепели в отношениях с Ираном и обойти американские санкции, Рик.



С нами был Сэм Кайли, он следит за развитием событий из Москвы. Сэм, большое спасибо.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 06 июля 2019 года.



*Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ).