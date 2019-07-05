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Euronews: Гибралтар задержал по запросу США танкер с иранской нефтью

Танкер под флагом Панамы был задержан в ходе совместной операции Гибралтара с британскими морскими пехотинцами, передаёт Euronews. Эта операция была осуществлена по запросу Вашингтона, выдвинувшего подозрения, что на борту судна находится иранская нефть, которую везут на переработку в Сирию вопреки санкциям Евросоюза.

На Гибралтаре задержан танкер по подозрению в перевозке сырой нефти в Сирию в обход санкций Евросоюза. Операцию провели в четверг гибралтарские портовые и правоохранительные службы совместно с британскими морскими пехотинцами. 

Как заявили власти заморской территории, задержано само судно Grace 1 и груз, который должны были доставить на нефтеперерабатывающий завод в сирийской провинции Тартус. 

ФАБИАН ПИКАРДО, главный министр Гибралтара: Мы предприняли эти действия на основе информации, дающей правительству Гибралтара разумные основания полагать, что судно Grace 1 действовало в нарушение санкций Европейского союза против Сирии. По нашим сведениям, танкер перевозил партию сырой нефти на сирийское предприятие Банияс.

Испанские власти отреагировали на случившееся, сообщив также о том, что задержание судна производилось по запросу Соединённых Штатов.  

ЖОСЕП БОРРЕЛЬ, и. о. министра иностранных дел Испании: Естественно, мы знали об этой операции. Катера полицейских патрулировали этот район. Речь идёт о просьбе США, направленной Соединённому Королевству. Мы анализируем то, насколько этот факт влияет на наш суверенитет — поскольку, как мы понимаем, задержание произошло в территориальных водах Испании. 

Санкции ЕС против Дамаска действуют с 2011 года. Они включают запрет на поставку нефти в Сирию.  

По сведениям СМИ, танкер, шедший под флагом Панамы, был загружен сырьём из Ирана. Если информация подтвердится, то инцидент может усилить напряжённость в отношениях Вашингтона и Брюсселя с Тегераном.   

Дата выхода в эфир 04 июля 2019 года.

 

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Euronews Франция Европа
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