Welt: диверсия в Ормузском проливе грозит мировой экономике фатальными последствиями

После нападения на танкеры в Ормузском проливе «настоящий пожар» может разгореться во всём регионе, передаёт Welt. Если же ситуация действительно выйдет из-под контроля, то это будет иметь фатальные последствия и для мировой экономики, предупреждает корреспондент немецкого телеканала Кристоф Ваннер.

Ситуация в регионе накаляется. С нами на связи из Дубая наш корреспондент Кристоф Ваннер. Кристоф, ощущается ли уже, что напряжённость в Персидском заливе растёт?

КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Welt: Я не могу сказать, что обстановка накаляется. Этого никто не знает. Некие опасения, конечно же, присутствуют. Ведь если это случится, то это коснётся Эмиратов — и тогда в регионе разгорится настоящий пожар. Именно поэтому здесь внимательно следят за новостями.

Если же ситуация действительно выйдет из-под контроля, то это будет иметь фатальные последствия и для мировой экономики. Из Персидского залива через Ормузский пролив нефть транспортируют в Оманский залив, а затем в Индийский океан. Речь идёт об огромных объёмах — около 20 процентов всемирной добычи нефти.

Если в случае конфликта с Соединёнными Штатами Иран закроет Ормузский пролив, ширина которого составляет всего 29 километров, то это напрямую скажется и на Германии: цены на заправках сразу же подскочат.

Кристоф, до сих пор неизвестно, кто стоит за этим происшествием. Версии звучат разные, в том числе и в той местности, где находишься ты.

КРИСТОФ ВАННЕР: Разумеется. Здесь в регионе рассматриваются две версии. Согласно первой, это были иранцы, и именно они несут ответственность за нападение на танкеры. Якобы они сделали это, чтобы послать мировой общественности и США чёткий сигнал: «Мы не сидим здесь сложа руки! Мы не будем просто наблюдать за тем, как вы, американцы, наращиваете военное присутствие в регионе и как вы вводите новые экономические санкции против нас. Мы можем ответить, и вы должны с нами считаться. Без Тегерана в регионе стабильности не будет». Это первая версия.



Другие, однако, считают, что, вполне вероятно, имели место нападения и саботаж под фальшивым флагом и что иностранные державы атаковали танкеры, чтобы взвалить вину на иранцев и чтобы подозрение пало на Иран, — чтобы появился повод развязать конфликт.

Это был Кристоф Ваннер из Дубая. Большое спасибо.

Дата выхода в эфир 14 июня 2019 года.