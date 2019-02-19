El País: Лондон опроверг информацию о вторжении испанского боевого судна в британские воды у Гибралтара

Правительство Великобритании открыто опровергло информацию властей Гибралтара о вторжении испанского военного судна в британские территориальные воды, пишет El País со ссылкой на заявление официального представителя премьер-министра Британии Терезы Мэй.

«В этом случае не было никакого вторжения, — заявил официальный представитель Мэй. — Мы уверены в нашем суверенитете над всем Гибралтаром, в том числе над британско-гибралтарскими территориальными водами, и любое вторжение — это нарушение данного суверенитета, но не угроза для неё».

Ранее Гибралтар обвинил Испанию в том, что её военный корабль Tornado вторгся в воды, которые Соединённое Королевство считает своими, в то время как Мадрид не считает их британскими. Кроме того, по словам гибралтарских властей, испанское судно приказало, как указывается в статье, двум гражданским кораблям, ставшим на якорь к востоку от Гибралтара, покинуть зону, однако последние остались там, где были, следуя инструкциям властей британской «колонии».

Как сообщили власти Гибралтара, навстречу Tornado вышли катер и надувная спасательная лодка, принадлежащие британским ВМС. В результате, испанский боевой корабль «медленно удалился с расчехлёнными вооружениями».

«Эти глупые игры тех, кто не принимает неоспоримого британского суверенитета над водами, которые окружают Гибралтар, лишь вызывают тревогу», — заявил официальный представитель гибралтарского правительства.

В Генштабе обороны Испании изложили иную версию событий, объяснив, что Tornado в испанских территориальных водах следил за безопасностью на море, в том числе за тем, чтобы торговые суда соблюдали нормы судоходства. В определённый момент боевой корабль обнаружил, по информации испанской стороны, три судна, которые стояли в зоне движения морского транспорта, что представляло опасность для судоходства. Военные призвали торговые суда покинуть эту зону, и те без проблем выполнили требование. Относительно вооружений официальный представитель Генштаба обороны Испании указал на то, что, согласно существующим правилам, вооружения на военных кораблях должны быть расчехлены.

Как отмечает El País, этот инцидент произошёл на фоне споров вокруг суверенитета над водами, окружающими Гибралтар. Соединённое Королевство уверяет, что у её колонии, согласно международному морскому законодательству, есть свои собственные территориальные воды. Между тем Мадрид, ссылаясь на Утрехтский мирный договор, не признаёт за Гибралтаром никаких территориальных вод, кроме внутренних вод гибралтарского порта.