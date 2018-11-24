El País: Испанию не устроили гарантии по Гибралтару — она грозит наложить вето на соглашение по брекситу

Испания подтвердила своё желание наложить вето на соглашение по выходу Великобритании из Европейского союза, передаёт El País. Издание отмечает, что правительство во главе с премьер-министром страны Педро Санчесом сочло, что в процессе переговоров Великобритания предоставила «недостаточно гарантий» относительно отношений Испании и Гибралтара после 29 марта 2019 года.

Испания угрожает Великобритании наложить вето на соглашение по брекситу, несмотря на проведение переговоров и достижение ряда договорённостей, которые призваны регламентировать отношения между Испанией и британской колонией, как только эта территория выйдет из состава ЕС вместе с Британией, сообщает El País.



Премьер-министр Испании Педро Санчес подтвердил своё намерение проголосовать против соглашения, проект которого, как ожидается, должен быть одобрен в это воскресенье на внеочередном саммите лидеров 27 стран-членов ЕС. Издание отмечает, что Санчес принял подобное решение, сочтя, что Великобритания предоставила «недостаточно гарантий» относительно того, как в будущем будут развиваться отношения между Гибралтаром и ЕС.



«Мы всё ещё не получили гарантий по Гибралтару, на которые рассчитывали. Мы не можем считать, что достигли соглашения. При нынешнем положении вещей мы продолжаем настаивать на том, что наложим вето», — пригрозил Санчес.



Кроме того, как отмечает El País, он усомнился в том, что воскресный саммит вообще состоится.



«Очевидно, что если договора не будет, заседание Европейского совета, скорее всего, не состоится», — заявил испанский лидер в ответ на вопрос, приедет ли он в Брюссель в это воскресенье так и не получив желаемых гарантий.



Тем не менее, Санчес отказался пояснить, что заставило его усомниться в приемлемости для Испании тех условий, которые готовы предложить в Великобритании. При этом он особо подчеркнул, что считает будущее положение Гибралтара «вопросом национальных интересов» своей страны.



Издание подчёркивает, что Санчес дал столь «категоричный» ответ вскоре после того, как в ЕС предложили выход из положения, который там увидели в ряде заявлений со стороны Великобритании и ЕС. При этом документ, детали которого не раскрываются, попытались составить таким образом, чтобы он «отвечал требованиям и целям правительства Испании».



Тем не менее, как сообщается, этого оказалось недостаточно, чтоб успокоить Испанию. А сам Санчес отметил, что ему безразлично, будет ли договор заключён в воскресенье, как того хотят в Великобритании, или же его подписание будет вновь отстрочено.



Таким образом, вопрос Гибралтара остался последним препятствием на пути к заключению соглашения по брекситу. Остальные вопросы, прежде вызывавшие разногласия Великобритании и ЕС, были решены на прошедших в пятницу переговорах, передаёт El País.