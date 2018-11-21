Обозреватель Times: повторный референдум по брекситу запятнает британскую демократию

Сколько бы сейчас ни спорили в правительстве о формате брексита, в 2016 году британцы сделали свой выбор в пользу независимости. Проведение повторного голосования стало бы провалом для демократии. А поскольку Великобритания и ЕС никак не могут прийти к соглашению, у британцев остаётся единственный правильный путь — уходить без сделки, уверена обозреватель The Times Мелани Филлипс.

Сегодня становится всё яснее, что когда Тереза Мэй говорит, что «отсутствие сделки по брекситу лучше плохой сделки», на самом деле она имеет в виду, что отсутствие сделки не только хуже плохой сделки, но и, по сути, является «личной красной линией» британского премьер-министра, пишет обозреватель The Times Мелани Филлипс.

Только Терезе Мэй лучше бы тогда было с самого начала понимать, что ЕС никогда не согласится на что угодно, что позволило бы Великобритании реализовать изначальную цель брексита — добиться конкурентоспособности и процветания. Поскольку Евросоюз — «протекционистский блок, созданный, чтобы задушить конкуренцию и свободу своими диктатами», брексит без соглашения с ЕС изначально был единственной опцией, на которую был готов пойти Брюссель, утверждает автор статьи.

Со своей стороны Евросоюз понял, что Мэй не готова уйти с пустыми руками, поэтому в конечном итоге заставил Лондон выбирать между отсутствием соглашения и соглашением, с которым Великобритания останется привязанной к ЕС. Брюссель думал, что он делает британцам предложение, от которого они не смогут отказаться, только до сих пор он никак не может понять той «упорной приверженности» жителей Соединённого Королевства к национальной независимости, которая нередко оказывается важнее, чем законы парламента.

По словам Мелани Филлипс, наиболее ярые сторонники сохранения членства Великобритании в ЕС осуждают стремление своих соотечественников к суверенитету, презрительно говоря, что эти чувства навязаны британцам «идеологией». Но для властей такие категории неприемлемы — они идут путём переговоров и компромиссов. Только в случае референдума по брекситу ни о каких компромиссах речи не шло, напоминает журналистка. Ведь компромисс означает выйти лишь наполовину, а выйти наполовину — значит остаться.

«Но мы сейчас там, где мы есть — в глубоком политическом и конституциональном кризисе», — утверждает автор статьи. Так что же делать? Прежде всего ни в коем случае не соглашаться на сделку Мэй. Она оставит контроль ЕС над Великобританией, притом что сам Лондон не будет иметь в Евросоюзе права голоса.

Так же следует отказаться от проведения второго референдума, поскольку это чрезвычайно недемократично. Повторное голосование может превратиться в «циничную попытку» отменить результаты первого референдума. Это стало бы провальным ходом для правительства, которое переложило бы на плечи народа неразбериху, которую оно само и заварило. Да и какой вопрос бы поставили на всенародное голосование? Принимать ли сделку Мэй? Опять-таки выходить из ЕС или остаться? Людям снова пришлось бы пройти через те же споры, доводы, обиды, упрёки и нехватку информации о, по сути, непредсказуемых последствиях.

Остаётся только один, наиболее болезненный вариант — выходить из ЕС без соглашения, настаивает обозреватель The Times. Да, многие уверены, что это будет катастрофой и любая альтернатива будет лучше. Но так ли это в действительности?

По мнению экономиста Патрика Минфорда, опасения, что ЕС введёт новые требования к импортируемой из Великобритании продукции, безосновательны. Достигнутые на базе ВТО Соглашение по упрощению процедур торговли и Соглашение по техническим препятствиям в торговле, а также договорённости Международной конвенции по упрощению и гармонизации таможенных процедур запрещают подобные действия. Кроме того, многие европейцы говорят, что в любом случае в их интересах остаётся сохранение беспрепятственной торговли с Соединённым Королевством.

Британцам говорят, что выход из ЕС без соглашения грозит перебоями в поставках еды и медикаментов, а также проблемами с авиасообщением. Однако бывший министр по брекситу Дэвид Дэвис уверен, что все эти предположения — лишь «страшилки». Да и почему нужно считать, что, чиня препятствия Лондону, Брюссель не пострадает сам? Эксперты полагают, что выход из ЕС на базе договорённостей ВТО вполне реален, если, конечно, Брюссель не захочет действовать враждебно по отношению к Великобритании, тем самым причиняя себе не меньший ущерб.

Конечно, в таком глобальном «разводе» не обойтись без проблем и осложнений, но многие сторонники брексита уверены, что это окупится для Соединённого Королевства. Выход из ЕС без соглашения приведёт в бешенство тех, кто хотел остаться. Но если парламент «предаст брексит», сначала дав людям право выбора, а потом отказавшись его соблюдать, «вся демократическая система будет запятнана в глазах миллионов».

На референдуме в 2016 году британцы голосовали не за какое-то конкретное соглашение или его отсутствие — люди просто проголосовали за то, чтобы страна покинула Евросоюз. И если сегодня с этим выбором никто не посчитается, ущерб, нанесённый не только Консервативной партии, но и самой демократии, будет неизмерим, уверена Мелани Филлипс.