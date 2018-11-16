Экономист: выход Италии стал бы «катастрофой» для ЕС

Италия может сыграть ключевую роль в распаде Евросоюза, прогнозирует гарвардский профессор экономики Мартин Фельдстейн в эфире Fox Business. По его словам, Рим недоволен стремлением Брюсселя диктовать свои условия, в то время как итальянская экономика переживает не лучшие времена. В этой ситуации существует реальный риск выхода Италии из ЕС, полагает экономист.
Теперь поговорим о Соединённом Королевстве, где главный по брекситу ушёл в отставку. Эта новость сегодня утром ударила по фьючерсным сделкам. С нами в студии Мартин Фельдстейн — профессор экономики в Гарвардском университете. Рад приветствовать вас в нашей программе, профессор!
МАРТИН ФЕЛЬДСТЕЙН, экономист:Приятно быть здесь снова!
Можете ли вы объяснить человеку вроде меня и нашим зрителям, почему тамошние проблемы с брекситом сказываются на наших деньгах здесь?
МАРТИН ФЕЛЬДСТЕЙН:Их нынешнему правительству грозит крах.
Да.
МАРТИН ФЕЛЬДСТЕЙН:А в этом случае будут выборы, и победить могут лейбористы. А лейбористы — это такая сумасшедшая левая партия…
Это правда, профессор! Истинная правда!
МАРТИН ФЕЛЬДСТЕЙН:Это было бы как при лейбористах 1960-х: национализация, повышение налогов. Для британской экономики это было бы очень серьёзно. И это могло бы перекинуться на Европу.
Как вы думаете, Европа останется Европейским союзом? В данный момент его нельзя назвать единым. У него свои проблемы. Я полагаю, он распадётся. А вы?
МАРТИН ФЕЛЬДСТЕЙН:Определённо, это может произойти. Ключевой фактор — Италия. Ситуация там ужасна: огромные дефициты… Они говорили Брюсселю, Еврокомиссии: «Простите, но вы не можете диктовать нам, что делать». А Брюссель в ответ: «Нет, таков уговор. Хотите быть членом ЕС — мы будем говорить вам, что делать».
Так что, я считаю, есть реальный риск, что итальянцы отколются. Это была бы катастрофа! Думаю, для них было бы гораздо лучше, если бы они вообще не входили (в ЕС. — ИноТВ). То же самое с евро. Если же они выйдут…
Я слышу, я слушаю!
МАРТИН ФЕЛЬДСТЕЙН:… выпутаться из всего этого очень трудно.
Я услышал слово «катастрофа».
МАРТИН ФЕЛЬДСТЕЙН:Да!
Это я хорошо схватываю! Профессор, ещё секундочку…
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