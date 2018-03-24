EUobserver
EUobserver: Германия и Франция пригрозили России новыми санкциями
Германия и Франция рассматривают возможность расширения санкций против России в ответ на инцидент в Солсбери, при этом не уточняя, о каких мерах идёт речь, сообщает EUobserver. Кроме того, председатель Европейского совета Дональд Туск сообщил, что информация о дополнительных ограничительных мерах на уровне ЕС может появиться уже в апреле.
EUobserver: в 2017 году «виртуальные шпионские ячейки» России и Китая не спали
Россия и Китай далеко не один раз упоминаются в последнем ежегодном отчёте Агентства по сетевой и информационной безопасности ЕС, пишет EUobserver. Как отмечает бельгийское издание, одними из самых опасных и активных в 2017 году авторы доклада называют сразу три российские и китайские «виртуальные шпионские ячейки».
EUobserver: Швеция создаст специальный орган по защите выборов от российской пропаганды
Швеция стремится создать новый общественный орган по защите своих предстоящих выборов от пропаганды России и других стран, сообщает EUobserver. Как пишет издание, ссылаясь на слова премьер-министра Швеции Стефана Лёвена, новый орган будет создан «немедленно» и будет отвечать за усиление «психологической защиты» шведских граждан путём «выявления, анализа и реагирования» на кампании «внешнего влияния».
EUobserver: ЕС потратит миллион евро, чтобы научить дипломатов распознавать фейковые новости
Евросоюз планирует выделить €1,1 млн, чтобы научить своих дипломатов выявлять «российскую пропаганду» и «фейковые новости», сообщает EUobserver. По мнению аналитиков, эта мера поможет ЕС получить более полную картину на местах как в странах — участницах союза, так и на постсоветском пространстве.
EUObserver: ЕС «привыкает» к крымскому кризису и увеличивает торговлю с Россией
В первое полугодие 2017 года объём торговли и экспорта между ЕС и Россией начал повышаться по сравнению с предшествующим годом, пишет EUObserver со ссылкой на данные Евростата. Торговая политика европейских стран, а также их отрицательное отношение к новым санкциям США против Москвы говорят о том, что ЕС «привык» к крымскому и украинскому кризисам и в будущем продолжит курс на нормализацию экономических отношений с Россией, отмечает издание.
EUobserver: в Дании не оставляют попыток поставить подножку «Северному потоку — 2»
В парламенте Дании намерены обсудить законопроект, запрещающий строительство газопроводов в связи с соображениями «безопасности, внешней политики и обороны», сообщает EU Observer. Законопроект нацелен на блокировку строительства «Северного потока — 2», который, по словам датских политиков, сделает Европу «более уязвимой для российского энергетического шантажа», а также причинит «большой экономический ущерб Украине».
Лёд тронулся: «последнего диктатора Европы» пригласили на саммит ЕС
Руководство ЕС пригласило белорусского лидера Александра Лукашенко на саммит Восточного партнёрства, пишет EU Observer. Одни эксперты незамедлительно окрестили этот шаг Брюсселя «скандальным», другие, напротив, увидели в нём возможность ослабить союз Минска с Москвой, отмечает издание.
EU Observer: юристы ЕС дали добро «Северному потоку — 2» не без помощи Берлина
Юристы ЕС пришли к выводу, что «Северный поток — 2» находится вне сферы компетенции Еврокомиссии, пишет EU Observer. По мнению опрошенных изданием экспертов, эта юридическая оценка помогает лоббистам энергетического проекта и показывает, как влиятельные члены блока, а именно Германия, способны им «манипулировать».
Глава Евросовета: Польша готовится к выходу из ЕС
Польское правительство собирается поставить под сомнение европейское будущее государства, считает председатель Евросовета Дональд Туск. Бывший премьер Польши видит в действиях Варшавы опасную попытку довести государство до конфликта с ЕС и в итоге объявить, что Евросоюз не нужен Польше, сообщает EUObserver.
EUobserver: США сочли «Северный поток – 2» угрозой европейской безопасности
По мнению американского дипломата Адама Шубина, российский газопровод «Северный поток – 2» угрожает европейской безопасности. Об этом он сообщил в Брюсселе и потребовал от Еврокомиссии дать юридическую оценку проекту, пишет EUobserver.
EUobserver разобрался, почему у ЕС не ладится с путинским ЕАЭС
По мнению автора EUobserver, ЕАЭС был создан, для того чтобы помешать бывшим советским республикам уйти «на запад», а не ради реальной экономической интеграции. И ЕС стоит и дальше пытаться вести переговоры с ЕАЭС именно для того, чтобы этот факт стал еще очевиднее. Эксперт также уверен, что привлекательность самого проекта будет снижаться: потенциальные члены договариваются с ЕС, а действительные посматривают в сторону Китая.