EUobserver: даже с «примирительными» взглядами нового главы ХДС подход Европы к России вряд ли изменится

Новый председатель Христианско-демократического союза и возможный преемник Ангелы Меркель на посту канцлера Германии Армин Лашет ранее высказывал «примирительные» взгляды в отношении России и выступал за более прагматичный подход. Но, как отмечает EUobserver, в целом Лашет не слишком опытен во внешней политике, настроен очень проевропейски и вряд ли сразу будет пытаться изменить курс Берлина и ЕС.

В субботу 16 января на смену Ангеле Меркель на должности председателя Христианско-демократического союза (ХДС) в Германии пришёл премьер-министр земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет. Как пишет EUobserver, Лашета считают политическим преемником действующего канцлера, которая должна будет покинуть свой пост в сентябре.

Пока неясно, станет ли новый глава партии кандидатом от ХДС на предстоящих осенних выборах, но, как отмечает ресурс, некоторые его внешнеполитические высказывания в прошлом расценивались как спорные. Так, за последние годы Лашет выступал за поддержку режима Башара Асада в Сирии вместо повстанцев, некоторые из которых были уличены в связях с исламистскими группировками. В своём интервью немецким СМИ в 2018 году политик заявил, что самой большой угрозой для мира является «Исламское государство»*.

Кроме того, будучи главой земли с достаточно тесными торговыми контактами с Китаем, Лашет говорил о необходимости укреплять экономические отношения с Пекином. Также в 2014 году новый глава ХДС призывал не демонизировать президента России Владимира Путина и выступал против «антипутинского популизма». А после отравления бывшего агента российских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании в 2018 году Лашет в своём твите высказывал сомнения относительно обвинений, которые Лондон выдвинул в адрес Кремля.

Как напоминает EUobserver, ещё в 2005 году новый лидер ХДС указывал на необходимость прагматичного подхода в отношениях с Россией: «Хотя нам следует привлекать внимание к нарушениям прав человека или явлениям в демократии, которые мы считаем нежелательными, мы также должны воздерживаться от того, чтобы выделять отдельные пункты из того, что происходит в России, и выносить свои нравоучительные суждения по каждому из этих пунктов». Лашет тогда подчеркнул, что Россия не претендует на вступление в ЕС, поэтому к ней следует применять другие стандарты.

Впрочем, по мнению аналитиков, убеждения нового главы ХДС не так уж и далеки от текущего берлинского принципа придерживаться «статус-кво». Германия, в конце концов, уже долгие годы поддерживает совместный с Россией проект газопровода «Северный поток — 2», несмотря на возмущения США и многих стран ЕС.

«У Лашета минимальный опыт во внешней политике, да и ещё далеко не точно, что он будет канцлером. Он тоже сторонник прагматичного подхода к России, основанного на экономических интересах и определяющего внешнюю политику Германии сегодня», — комментирует научный сотрудник Германского фонда Маршалла** в Берлине Даниэль Хегедус.

«В каких-то моментах Лашет очень схож с Меркель. Например, с точки зрения отношений с Китаем, экономика его интересует больше безопасности — то же самое с Россией», — считает глава немецкого отделения Европейского совета по международным отношениям Яна Пуглерин. По её словам, новый лидер ХДС, который несколько лет был депутатом Европарламента, ориентирован в сторону Евросоюза и «знает, как работает ЕС», однако в сфере внешней политики опыта у него немного. Пуглерин также подчеркнула, что, как и ряд других немецких политиков, Лашет не видит особых преимуществ в противостоянии с Россией.

Во многом направление будущей внешней политики Германии будет зависеть от того, с кем ХДС будет формировать коалицию, добавляет EUobserver.

Как обращает внимание ресурс, «примирительным» взглядам Лашета на политику в отношении России может быть рад Париж. Президент Франции Эммануэль Макрон ранее также неоднократно заявлял о том, что Европа должна сотрудничать с Москвой ради урегулирования международных и региональных кризисов.

Впрочем, для ЕС возможный приход к власти Лашета не сулит крупных изменений, говорят источники в Европарламенте. «Он (Лашет. — ИноТВ) долгое время не будет касаться подобных вопросов, не будет подставляться», — утверждает один из членов Европейской народной партии (ЕНП), крупнейшей фракции в Европарламенте. Анонимный источник также отметил, что вся политика в отношении России остаётся «прерогативой Меркель» до выборов.

Помимо этого, в ЕНП немалым влиянием располагают делегации из Балтийских стран и Польши, которые вряд ли согласятся на резкий разворот ЕС в плане антироссийских санкций.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.







** «Германский фонд Маршалла Соединённых Штатов» (The German Marshall Fund of the United States) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 20.03.2018.