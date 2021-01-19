ARD: «поведение России не меняется» — США вводят новые санкции против «Северного потока — 2»

США намерены ввести санкции в отношении российской трубоукладочной баржи «Фортуна», задействованной в строительстве газопровода «Северный поток — 2», сообщает ARD. Представитель посольства США в Берлине отметил, что проект «угрожает национальным интересам европейских союзников», поэтому США предпримет «все необходимые и надлежащие шаги, чтобы остановить строительство». Как утверждает медиаконцерн, действия США вызваны опасениями потерять рынок сбыта сланцевого газа в Европе.

Во вторник правительство США планирует ввести санкции в отношении российской трубоукладочной баржи «Фортуна». Об этом в понедельник посольство США в Берлине уведомило Федеральное правительство Германии. Ещё в ноябре представитель правительства США заявил, что правительство определило список компаний и частных лиц, которым будут грозить санкции, сообщает ARD.

Представитель посольства США в Берлине заявил, что США «по-прежнему полны решимости предпринять все необходимые и надлежащие шаги, чтобы остановить строительство газопровода «Северный поток — 2», который угрожает важным национальным интересам наших европейских союзников и Соединённых Штатов». По его словам, арест Алексея Навального лишь укрепил эту позицию. Как утверждает представитель посольства, это «ещё один явный признак того, что поведение России не меняется, и мы по-прежнему надеемся, что Германия пересмотрит свою позицию по трубопроводу».

Незадолго до передачи власти администрация президента Дональда Трампа намерена впервые реализовать угрозу санкций. Как утверждает ARD, ожидается, что с передачей власти Джо Байдену США также не перестанут сопротивляться строительству газопровода. В должности вице-президента при Бараке Обаме Байден назвал проект «по своей сути плохой сделкой для Европы».

Бороться со строительством газопровода США побуждают геополитические интересы. Они опасаются, что это сделает Европу слишком зависимой от России. В то же время они опасаются потери рынка сбыта американского газа, добываемого методом фрекинга, пишет медиаконцерн.

В будущем из России в Германию будут ежегодно перекачиваться 55 млрд кубометров природного газа по двум 1200-километровым газопроводам «Северный поток — 2» в обход Украины. В настоящий момент трубопровод стоимостью около € 9,5 млрд готов на 94%.

В конце 2019 года незадолго до завершения строительства работы были остановлены в связи с тем, что в США был принят первый закон о санкциях в отношении специальных трубоукладочных судов. Тогда президент России Владимир Путин объявил, что строительство трубопровода будет завершено без иностранной поддержки. Строительные работы возобновились в прошлом месяце.

В начале года сенат США одобрил очередной закон о санкциях. Он предусматривает введение санкций против компаний, занимающихся рытьём траншей, страхованием судов или предоставляющих портовые сооружения для строительства. То же самое касается и сертифицирующих компаний. Как сообщает ARD, в понедельник норвежская компания DNV GL подтвердила выход из проекта из-за угрозы американских санкций.

Прежде чем вводить санкции, по новому закону госсекретарь США должен проконсультироваться с руководством затронутых компаний. Однако это распространяется лишь на компании из стран — членов ЕС, Швейцарии, Норвегии и Великобритании. Поскольку речь идёт о санкциях в отношении российского судна, никаких переговоров не проводилось, пишет ARD.