Bloomberg: строительство первой нитки «Северного потока — 2» должно завершиться в июне 2021 года

Строительство первой нитки нового газопровода «Северный поток — 2» должно закончиться в июне 2021 года, пишет Bloomberg, ссылаясь на план компании Nord Stream AG. Отмечается, что прокладка труб в датских водах должна быть завершена в конце мая, после чего судно «Фортуна» вернётся в немецкие воды и завершит работы там.

Компания Nord Stream AG планирует завершить строительство одной из двух ниток нового газопровода в первой половине 2021 года, несмотря на санкции США, пишет Bloomberg. Издание сообщает, что участок газопровода в датских водах должен быть завершён в июне.

Как напоминает Bloomberg, строительство газопровода «Северный поток — 2» было приостановлено в 2019 году после введения американских санкций: тогда оставалось проложить ещё 160 км труб. В минувшем месяце были возобновлены и доведены до конца работы в немецких водах. Во второй половине января 2021 года планируется начать восстановление уже проложенных труб в датских водах, и примерно в то же время начнётся укладка новых труб.

Судно-трубоукладчик «Фортуна» должно закончить работы в датских водах к середине мая, а затем вновь приступить к работам в немецких водах, которые должны будут завершены в июне, сообщает Bloomberg.

По мнению эксперта консалтинговой фирмы Esperis Матеуша Кубляка, гарантий того, что «Северный поток — 2» будет запущен во второй половине 2021 года, нет. «Сначала нам нужно понять, возможно ли достроить газопровод», — заявил Кубляк, обращая внимание на непростые погодные условия и помехи, созданные США. Кроме того, эксперт отметил, что пока неясно, есть ли у Nord Stream AG запасной план по сертификации и сдаче в эксплуатацию газопровода.

Как отмечает Bloomberg, пока неясно, когда Nord Stream AG планирует построить вторую нитку «Северного потока — 2», которая должна идти параллельно первой и иметь такую же пропускную мощность. По мнению Матеуша Кубляка, Nord Stream AG теперь фокусируется на постройке лишь одной нитки газопровода, и одной из причин этого может быть то, что судно «Академик Черский» не готово к выполнению работ.