Bild: в Германии одобрили создание фонда для обхода санкций США против «Северного потока — 2»

Власти немецкой земли Мекленбург-Передняя Померания дали добро на создание регионального «Фонда защиты климата и окружающей среды», призванного помочь в продолжении строительства «Северного потока — 2», сообщает Bild. Это организация обеспечит государственную защиту от санкций США тем предприятиям, которые задействованы в реализации проекта. Но источники её финансирования вызывают беспокойство, рассказывает издание.

Земельный парламент Мекленбурга-Передней Померании дал добро на создание регионального «Фонда защиты климата и окружающей среды», сообщает Bild. Инициативу поддержал Христианско-демократический союз, Социал-демократическая партия Германии, а также левые и «Альтернатива для Германии». Главная цель организации — обеспечить государственную защиту от американских санкций тем предприятиям, которые участвуют в строительстве трубопровода «Северный поток — 2», объясняет немецкое издание.

Правительство премьер-министра земли Мануэлы Швезиг формулирует её несколько иначе: «поддержать продолжение работ над трубопроводом «Северный поток — 2». Политики также объяснили из каких средств будет формироваться имущество фонда. Федеральная земля вложит в проект €200 000, а швейцарская компания Nord Stream 2 AG — €20 млн.

«Сенсация!», пишет Bild. То есть получается, что немецкий фонд будет на 1% профинансирован самой Германией, а на 99% — Россией, ведь Nord Stream 2 AG получает деньги от российского концерна «Газпром». К тому же в швейцарской компании заявили, что готовы ежегодно обеспечивать организации денежную поддержку после запуска трубопровода. Так что, если у «Северного потока — 2» получится обойти американские санкции, обеспечив России огромные доходы от продаж голубого топлива, русские продолжат платить за «защиту климата в Германии».

Но возникают сомнения, что такой фонд не нарушает закон ЕС о конкуренции. Анонимный источник в соответствующих структурах сообщил Bild, что основания для проверки этого решения и предъявления претензий есть. При этом созданную Швезиг организацию раскритиковали многие международные общественные организации, специализирующиеся на защите климата и окружающей среды, в частности Deutsche Umwelthilfe и Всемирный фонд дикой природы (WWF). В WWF заявили: «Создание такого фонда — это пощёчина организациям, защищающим окружающую среду, а также климат и выступающим против трубопровода для природного газа, то есть ископаемого энергоносителя. К созданию этого фонда мы можем относиться только как к подмене этикеток».