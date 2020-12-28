Маас: Германия не изменит своей позиции по «Северному потоку — 2»

Правительство ФРГ продолжит поддерживать строительство газопровода «Северный поток — 2», пишет Die Welt, ссылаясь на слова главы немецкого МИД Хайко Мааса. Политик отметил, что в европейском суверенитете не будет смысла, если в Европе будут всё делать так, как хотят в Вашингтоне.
Глава МИД ФРГ Хайко Маас не намерен менять своего мнения касательно «Северного потока — 2» и после смены власти в США, пишет Die Welt.
«Нет смысла говорить о европейском суверенитете, если под ним понимается, что в будущем мы будем поступать лишь так, как того хотят в Вашингтоне. Правительство ФРГ не изменит своей позиции по поводу «Северного потока — 2», — приводит Die Welt слова Мааса.
Издание напоминает, что на данный момент строительство газопровода «Северный поток — 2» завершено на 94%. Несмотря на это, США пытаются остановить проект и угрожают санкциями. В Вашингтоне объясняют свою позицию риском слишком большой зависимости своих европейских партнёров от российского газа.
Как отмечает Die Welt, Джо Байден, как и Дональд Трамп, выступает против «Северного потока — 2». По словам Мааса, могут возникать ситуации, когда у Берлина и Вашингтона будут разные мнения по какому-либо вопросу, и это вполне допустимо. Глава МИД ФРГ подчеркнул, что Германии и США важно сохранять единство в самых важных вопросах стратегического характера.
За четыре года президентского срока Дональда Трампа отношения между ФРГ и США оказались в «низшей точке», пишет издание. Теперь Берлин выступает за «новое начало», однако с приходом Байдена многое останется неизменным. США не собираются менять свою позицию ни по «Северному потоку — 2», ни по взносам Германии в НАТО.
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