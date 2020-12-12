FAZ: строительство «Северного потока — 2» возобновилось — но США намерены ему помешать

Российское судно «Фортуна» возобновило строительство газопровода «Северный поток — 2», пишет Frankfurter Allgemeine. Несмотря на готовность России завершить весь проект в одиночку, давление на газопровод не сбавляется: в США подготовили новые санкции и выразили уверенность, что «Северный поток — 2» никогда не будет поставлять российский газ в Европу.
С минувшей пятницы возобновлено строительство газопровода «Северный поток — 2», пишет Frankfurter Allgemeine. Судно-трубоукладчик «Фортуна» начало работы в 70 километрах к северо-востоку от немецкого порта Лубмин. Там необходимо будет проложить участок газопровода длиной в 2,6 км.
Правительство США намерено предотвратить завершение строительства уже почти законченного газопровода и угрожает санкциями участвующим в проекте предприятиям, пишет издание. По словам одного из высокопоставленных представителей американского правительства, компания Nord Stream AG создаёт «пугающую шумиху» вокруг постройки участка трубы, длиной 2,6 км, в то время как это «труба, по которой никогда не будет поставляться российский газ». «Если бы компания Nord Stream AG действительно могла завершить проект, то она давно бы это сделала», — приводит издание слова представителя. Как пишет Frankfurter Allgemeine, до завершения «Северного потока — 2» необходимо достроить ещё 75 км газопровода. Таким образом, его текущая готовность составляет 94%.
Издание напоминает, что США оказывают мощное давление на фирмы, участвующие в проекте газопровода. В минувший вторник Конгресс принял пакет законов, в том числе, предусматривающий расширение санкций против «Северного потока — 2». В рамках этих санкций, лицам, вовлечённым в проект, могут запретить въезд в США, а также заморозить их активы на американской территории. Недавно посольство США в ФРГ призвало немецкое правительство к предотвращению постройки газопровода. Сопротивление проекту сильно и внутри ЕС, особенно в Польше и странах Прибалтики.
Не обращая внимания на все угрозы, Москва всегда уверенно заявляла, что газопровод будет проложен до конца, пишет Frankfurter Allgemeine. Для окончания строительства Россия отправила в Балтийское море два своих судна — «Фортуна» и «Академик Черский». Как отмечает издание, для России проект нового газопровода в Германию имеет огромное экономическое значение. Владимир Путин отмечал, что российская сторона будет готова завершить проект в одиночку.
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