Frankfurter Allgemeine Оригинал

FAZ: строительство «Северного потока — 2» возобновилось — но США намерены ему помешать

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Российское судно «Фортуна» возобновило строительство газопровода «Северный поток — 2», пишет Frankfurter Allgemeine. Несмотря на готовность России завершить весь проект в одиночку, давление на газопровод не сбавляется: в США подготовили новые санкции и выразили уверенность, что «Северный поток — 2» никогда не будет поставлять российский газ в Европу.
FAZ: строительство «Северного потока — 2» возобновилось — но США намерены ему помешать
Reuters

С минувшей пятницы возобновлено строительство газопровода «Северный поток — 2», пишет Frankfurter Allgemeine. Судно-трубоукладчик «Фортуна» начало работы в 70 километрах к северо-востоку от немецкого порта Лубмин. Там необходимо будет проложить участок газопровода длиной в 2,6 км.

Правительство США намерено предотвратить завершение строительства уже почти законченного газопровода и угрожает санкциями участвующим в проекте предприятиям, пишет издание. По словам одного из высокопоставленных представителей американского правительства, компания Nord Stream AG создаёт «пугающую шумиху» вокруг постройки участка трубы, длиной 2,6 км, в то время как это «труба, по которой никогда не будет поставляться российский газ». «Если бы компания Nord Stream AG действительно могла завершить проект, то она давно бы это сделала», приводит издание слова представителя. Как пишет Frankfurter Allgemeine, до завершения «Северного потока — 2» необходимо достроить ещё 75 км газопровода. Таким образом, его текущая готовность составляет 94%.
 
Издание напоминает, что США оказывают мощное давление на фирмы, участвующие в проекте газопровода. В минувший вторник Конгресс принял пакет законов, в том числе, предусматривающий расширение санкций против «Северного потока — 2». В рамках этих санкций, лицам, вовлечённым в проект, могут запретить въезд в США, а также заморозить их активы на американской территории. Недавно посольство США в ФРГ призвало немецкое правительство к предотвращению постройки газопровода. Сопротивление проекту сильно и внутри ЕС, особенно в Польше и странах Прибалтики.
 
Не обращая внимания на все угрозы, Москва всегда уверенно заявляла, что газопровод будет проложен до конца, пишет Frankfurter Allgemeine. Для окончания строительства Россия отправила в Балтийское море два своих судна — «Фортуна» и «Академик Черский». Как отмечает издание, для России проект нового газопровода в Германию имеет огромное экономическое значение. Владимир Путин отмечал, что российская сторона будет готова завершить проект в одиночку.
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Frankfurter Allgemeine Германия Европа
теги
газопровод Россия санкции Северный поток США
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров