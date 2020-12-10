Der Spiegel: время поджимает — инвестор «Северного потока — 2» призвал поспешить с завершением проекта

До инвесторов «Северного потока — 2» дошла информации о продолжении строительства газопровода, сообщает Der Spiegel. Один из них, австрийский концерн OMV пожелал компании-оператору Nord Stream AG удачи в реализации проекта и посоветовал сделать всё в рекордные сроки, ведь за годовой перерыв издержки существенно выросли. К тому же разрешение Федерального ведомства по вопросам морского судоходства и гидрографии действует только до конца этого года.

Компания-оператор «Северного потока — 2» проинформировала своих инвесторов о продолжении строительства газопровода, сообщает Der Spiegel. Эту информацию подтвердил глава австрийского концерна OMV Райнер Зеле. Впрочем, никаких детальных сведений у него нет: «Всё, что я знаю, это то, что работы по укладке труб в немецких водах начнутся уже в этом декабре».

Он пожелал коллегам из Nord Stream AG удачи в реализации проекта и посоветовал сделать всё в рекордные сроки, ведь за годовой перерыв издержки существенно выросли. К тому же разрешение Федерального ведомства по вопросам морского судоходства и гидрографии действует только до конца этого года, добавил Зеле. Впрочем, компания-оператор «Северного потока — 2» уже запросила разрешение и на следующий год.

Также он настоял на том, чтобы в ходе строительства было уделено внимание защите животных и растений в регионе. Этот участок считается заповедником для птиц, где в начале года действуют особенно строгие предписания из-за зимовки пернатых.

Наряду с OMV в число инвесторов проекта также входят немецкие концерны Wintershall Dea и Uniper, а также британско-нидерландский Shell и французский Engie. По имеющейся информации, трубопровод закончен уже на 94%. В будущем через две линии из России в Германию будут каждый год подаваться 55 млрд кубометров голубого топлива. США выступают против проекта и обосновывают это тем, что европейцы попадут в слишком большую энергетическую зависимость от России. Однако американцы преследуют и свои собственные экономические интересы: они ищут рынки сбыта для собственного сжиженного природного газа, отмечает издание.