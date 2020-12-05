Der Spiegel Оригинал

Маас: в сотрудничестве с США Европа станет гарантом мира и демократии

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США не вернутся к роли мирового жандарма, но Европа готова вместе с Вашингтоном стать гарантом мира, демократии и соблюдения прав человека, уверен министр иностранных дел Германии Хайко Маас. В интервью Der Spiegel он подчеркнул, что европейцы давно ждали возвращения к тесному сотрудничеству с США и рассчитывают на него при новом американском президенте, несмотря на наличие разногласий по ряду вопросов.
Маас: в сотрудничестве с США Европа станет гарантом мира и демократии
Reuters

При президенте Трампе германо-американские отношения были в значительной степени разрушены, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Теперь министр иностранных дел Германии Хайко Маас надеется на улучшение ситуации.

В интервью изданию он отметил, что пока не общался с будущим госсекретарём США Блинкеным лично, но следил за его политической карьерой. По словам Мааса, Блинкен выступает за международную ответственность и сотрудничество. «Мы долго этого ждали», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Германии.

«Возвращение США на международную арену многое изменит, — считает Маас. — Европа и США должны вернуться к более тесному стратегическому сотрудничеству. Мы не должны снова оставлять вакуум, как, например, в Ливии или Сирии, который заполнят другие, Россия или Турция». Нельзя оставлять пространство для «игр» автократам, предостерегает глава немецкого МИД. «Мы, европейцы, готовы внести свой вклад в то, чтобы в союзе с США быть гарантом мира, демократии и прав человека».

С точки зрения Мааса, Европа развила общие возможности и хочет и дальше укреплять европейские столпы в НАТО. «Мы берём на себя ответственность в политике безопасности — от Сахеля через Средиземное море до Ближнего Востока. Мы должны последовательно двигаться по этому пути, следуя нашим исконным интересам безопасности и для сбалансированного партнёрства с США, — подчеркнул Маас. — И мы должны ясно сформулировать наши региональные политические интересы вместе с США». Необходимо определить общую позицию в отношении Китая и Ирана, нужно соответствовать взятой на себя ответственности в Афганистане и Ираке.

В то же время Маас придерживается мнения, что надеяться на возвращение к прежним временам сейчас было бы заблуждением: «США не вернутся к роли мирового жандарма». При этом европейский суверенитет и стратегическую автономию ЕС он считает не помехой, а предпосылкой для здоровых трансатлантических отношений.

В интервью Der Spiegel Маас отметил, что НАТО хорошо оснащено в военном плане, но альянсу есть над чем поработать в плане политического принятия решений. НАТО решает вопросы войны и мира, жизни и смерти — поэтому он сомневается, что альянс быстро придёт к отмене права вето. Но в будущем, возможно, решения в НАТО будут приниматься единогласно, но участвовать в их выполнении будут обязаны не все страны. По мнению Мааса, это повысит дееспособность альянса. НАТО — это альянс, основанный на общих ценностях, поэтому укрепление его роли как политической организации имеет такое большое значение, убеждён глава МИД Германии.

В отношении Китая он заметил, что для Европы это, с одной стороны, экономический партнёр, а с другой — системный соперник. Вашингтон же представляет собой близкого партнёра, с которым Европа разделяет основные ценности. Если США и Европа сейчас снова выступят вместе и разработают совместную стратегию, для них откроются совершенно новые возможности в переговорах с Китаем — не только по поводу торговли и экономических вопросов, но и по поводу прав человека.

«Чем теснее сотрудничество между США и Европой, тем больше наше влияние на Пекин. Даже если мы согласны не по каждому пункту, мы должны чётко координировать наши действия», — призывает Маас. По его словам, Китай шаг за шагом распространяет своё политическое влияние в мире через торговлю и экономику. Поэтому Европе и США срочно необходима основополагающая линия в отношениях с Пекином.

Что касается «Северного потока — 2», Германия не строит никаких иллюзий, заверил Маас журналистов издания. Между республиканцами и демократами по этому вопросу нет никакого расхождения во мнениях, поэтому спор вокруг газопровода продолжится.

«Мы, европейцы, придерживаемся мнения, что эти экстерриториальные санкции неправомерны. В этом ничего не изменится», — подчеркнул министр иностранных дел Германии. С чисто экономической точки зрения, США заинтересованы в продаже собственного сжиженного газа. Маас не видит проблемы в том, чтобы улучшить необходимую для этого инфраструктуру в Германии. «В политическом плане мы видим ситуацию иначе, чем США: мы не становимся зависимыми от кого-либо из-за «Северного потока — 2», — настаивает дипломат.

Он также отметил, что все уже видели, «к чему приходит стратегия максимального давления США»: «Ни по одной теме с Ираном не было никакого прогресса — напротив». Все увидели, насколько мало стоит ядерное соглашение, когда США действуют по-своему, санкциями в отношении Ирана и угрозами европейским компаниям, которые ведут с Тегераном дела, подчеркнул Хайко Маас в интервью немецкому журналу Der Spiegel.

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Der Spiegel Германия Европа
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