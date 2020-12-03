Немецкий политолог: НАТО далеко до «смерти мозга», но проблемы альянса налицо

Слова Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО не были верными, но альянс и вправду испытывает проблемы и нуждается в реформах, заявил немецкий политолог Йоханнес Варвик в своём интервью для Deutschlandfunk. По словам Варвика, НАТО не хватает солидарности, многие страны-члены отказываются следовать принципам альянса (к примеру, Турция). Кроме того, ситуация осложняется неясной ролью США, не желающих и дальше нести на себе основные расходы.

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО не является верным, однако у альянса есть проблемы, заявил немецкий политолог Йоханнес Варвик в своём интервью для Deutschlandfunk.

Как отмечает Варвик, НАТО можно условно разделить на две составляющие: военную и политическую. Большинство экспертов сходится в том, что военная составляющая альянса функционирует хорошо. Что же касается политической составляющей, то здесь НАТО значительно ослабло, считает Варвик. Основная причина заключается в сильном расхождении интересов стран-членов.

На данный момент не ясна роль США в рамках НАТО, отмечает Варвик. Дональд Трамп не реализовал свою угрозу по выходу из альянса, но отношения между НАТО и Вашингтоном заметно усложнились. Кроме того, США больше не желают нести на себе основное бремя расходов альянса.

Вторая проблема заключается в целом ряде государств, отклонившихся от курса НАТО и не следующих принципам альянса, считает Варвик. Самым ярким примером такой страны является Турция.

По словам политолога, среди стран — членов НАТО наблюдается всё меньше солидарности. НАТО уже не является главной темой политики безопасности. «Каждый варит свой собственный суп», — приводит издание высказывание Варвика.

По мнению Варвика, НАТО необходимы реформы, однако это не означает, что нужно отменить важнейший для альянса принцип консенсуса и право вето. Политолог подчеркнул, что право вето очень важно, поскольку оно гарантирует, что ни одна страна — член НАТО не может быть принуждена к исполнению чего-либо. Однако для повышения эффективности функционирования альянса Варвик предлагает возможность создания отдельных коалиций внутри НАТО. Таким образом, можно будет избежать отмены права вето: страны, не желающие участвовать в той или иной деятельности, просто не будут присоединяться к коалиции.