Focus: ЕС подводит черту под эрой Трампа и предлагает Байдену перезагрузку

Европа хочет снова вовлечь Америку в международные институты и соглашения, из которых США вышли при Дональде Трампе, пишет немецкий журнал Focus. Для этого ЕС предлагает избранному президенту Джо Байдену перезагрузку и новое оформление трансатлантических отношений — несмотря на понимание, что вернуться к прошлому невозможно.

После четырёх лет неуверенности и досады ЕС подводит черту под эрой Трампа и предлагает Байдену перезагрузку, пишет немецкий журнал Focus. Европа хочет снова усадить Америку за общий стол и вместе с президентом Джо Байденом оживить дух трансатлантического партнёрства. Однако надёжного пути обратно, к старым-добрым временам, уже не существует, предостерегает автор статьи.

Пока что контакты между Еврокомиссией и избранным президентом США Джо Байденом остаются на уровне коротких разговоров. «Привет, как дела, какие у вас есть идеи?» — так описал нынешние беседы между ЕС и США уполномоченный по внешней политике Европы Жозеп Боррель.

Однако как только Байден займёт место в Белом доме, ЕС хочет обсудить с ним такой значительный вопрос, как полная перезагрузка трансатлантических отношений, подчёркивает журналист издания. Председатель комитета Европарламента по иностранным делам Дэвид Макаллистер радуется предстоящему «возвращению Соединённых Штатов» в их недавней роли ведущей силы в международных организациях.

Как напоминает Focus, уходящий президент Дональд Трамп вышел из Парижского соглашения по климату и Всемирной организации здравоохранения, а также из заключённого в 2015 году ядерного соглашения с Ираном. К возвращению США в международные соглашения Боррель представил «новую трансатлантическую повестку». В ней ЕС предлагает Вашингтону возобновление партнёрства в больших масштабах.

Торговые неурядицы, разногласия по поводу правильного курса в отношении ядерных амбиций Ирана, конкуренция в соревновании за вакцину от коронавируса должны отойти в прошлое. Вместо этого, по версии Брюсселя, партнёры по обе стороны Атлантики должны позаботиться о том, чтобы вакцина от коронавируса распределялась справедливо, на климатический кризис был найден коллективный ответ, а весь мир стал более безопасным и демократическим.

По мнению Борреля, тем самым ЕС адресует Вашингтону «сильный посыл». Европа ни в коем случае не намерена задерживаться в охваченной гневом эре Трампа и хочет решительно смотреть вперёд. Победа Байдена, с точки зрения Еврокомиссии, даёт возможность для нового оформления трансатлантических отношений, которая представляется лишь раз за жизнь поколения. На эту перезагрузку, по оценкам экспертов, потребуется от 18 до 24 месяцев.

Начало должно быть положено уже на саммите ЕС и США в первом полугодии 2021 года. Еврокомиссия следует в своих предложениях сходной инициативе председателя Европейского совета Шарля Мишеля. Обе концепции на будущей неделе должны рассматривать главы стран и правительств ЕС. Злые языки в Брюсселе утверждают, что из-за инициативы Мишеля председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен почувствовала необходимость набрать очки и выступить с собственным предложением.

Как сообщается в статье, Брюссель привлекает Вашингтон общей силой. По мнению чиновников ЕС, вместе США и ЕС насчитывают почти миллиард жителей, на которых приходится примерно треть глобальной производительности экономики и товарооборота. «Наши совмещённые глобальные силы и наше влияние остаются вне конкуренции», — сказано в документе Еврокомиссии по поводу нового старта отношений с Вашингтоном. Боррель ясно заявляет: «Не существует другого более важного стратегического партнёра Европейского союза, чем Соединённые Штаты». В то же время он признаёт: «Нет обратного пути к тому, где мы были пять лет назад». Предшественница Борреля Федерика Могерини видит в Брюсселе в отношении этого вопроса «большие ожидания, но и много реализма».

Боррель тоже знает, что и президент США Джо Байден также будет активно отстаивать национальные интересы и, в особенности, настаивать на том, что европейцы должны тратить больше средств на собственную безопасности, а не оставаться на иждивении у США и НАТО. Как полагают эксперты, укрепление европейской независимости, силы и дееспособности — это не опция, а необходимость. Если Европа этого не поймёт, она может забыть о своих геополитических амбициях.

Однако в процессе есть и риск надорваться, предостерегает издание. Боррель надеется на новый трансатлантический альянс, который позволит защитить «нашу планету и благосостояние». Специалист Гудзоновского института по внешней политике США Уолтер Рассел Мид предостерегает, что под этим не следует понимать такое распределение задач, при котором сильные в военном плане США будут играть роль строгого отца, ЕС с его «мягкой силой» — роль понимающей матери, а остальной мир — детей. Он придерживается мнения, что сейчас ЕС и США должны в первую очередь ответить на вопрос: «Что означает быть Западом».

О чём-то сходном рассуждает и Еврокомиссия в предлагаемой новой трансатлантической повестке, когда речь идёт об общих ценностях «в открытых демократических обществах и рыночных экономиках» по ту и эту сторону Атлантики. Также Еврокомиссия рассматривает вопрос о будущей совместной позиции в отношении Китая, в котором США, как и ЕС, видят системного соперника, утверждает немецкий журнал.

Также в Брюсселе надеются, что в будущем в Вашингтоне будет уделяться больше внимания действиям Москвы и президента Владимира Путина. «Россия бросает нам вызов», — считает бывший министр внутренних дел и обороны Германии Томас де Мезьер, также выдвинувший свои предложения по реформированию НАТО, которые, возможно, вызовут у Байдена больше интереса, чем у Дональда Трампа, заключает Focus.