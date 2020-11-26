Euronews: экс-премьер Бельгии раскритиковал Орбана за сравнение ЕС с Советским Союзом

Депутат Европарламента и бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт в интервью Euronews назвал скандальным сравнение Евросоюза с СССР, которое сделал венгерский премьер Виктор Орбан на фоне споров вокруг принципа «верховенства права». Он также отметил, что впервые за свою практику наблюдает ситуацию, когда переговоры по общему бюджету блокируются странами ЕС, которые сами получают из него деньги. Тем самым Венгрия и Польша наказывают собственных граждан, подчеркнул Верхофстадт.

Польша и Венгрия продолжают препятствовать утверждению бюджета Евросоюза. В Брюсселе обсуждают предложение лишить Варшаву и Будапешт доступа к фонду восстановления после пандемии, если они не снимут своё вето. Одним из сторонников такой жёсткой меры является либеральный евродепутат, бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт.



ГИ ВЕРХОФСТАДТ, евродепутат из Бельгии: Я впервые вижу такое, чтобы переговоры по бюджету блокировались странами, которые получали бы из него деньги. Тем самым они накажут собственных граждан, такое не исключено. Другого исхода я не вижу. Для преодоления тупиковой ситуации нам придётся прибегнуть к статье 326-й Договора о Евросоюзе об углублённом сотрудничестве. Это даст возможность остающимся 25 странам принять и использовать восстановительный фонд без Польши и без Венгрии.



Руководство Евросоюза хочет увязать финансирование стран-членов с соблюдением ими демократических стандартов. Верхофстадт считает, что такую увязку одобряют и граждане.



ГИ ВЕРХОФСТАДТ: В большинстве стран 60—70 процентов простых людей считают абсолютно нормальным прекратить перевод денег в страну, в которой не применяются верховенство права и демократия и которая находится в руках коррупционеров. Это вопрос не только верховенства права, это также вопрос коррупции. В последнем отчёте агентства по борьбе с мошенничеством OLAF говорится, что на вершине коррупционного списка ЕС находится Венгрия. За это, безусловно, отвечает премьер Виктор Орбан.



Лидеры Венгрии и Польши называют увязку верховенства права с бюджетом «политическим оружием». В радиоинтервью премьер-министр Венгрии Орбан сказал, что, применяя этот инструмент, Европейский союз делается похожим на бывший Советский Союз.



ГИ ВЕРХОФСТАДТ: Я думаю, что это скандальное сравнение. Он наверняка забыл, что в Советском Союзе были диктаторы, убивавшие свои народы. Историки соглашаются друг с другом в том, что более 20 миллионов человек погибли при советской власти. Сравнивать такую систему, такую тиранию с демократическим и мирным проектом, каким является Европейский союз, я считаю скандальным.



Председательствующая в ЕС Германия объявила, что соглашение по бюджету почти готово. Верхофстадт говорит, что критерии по верховенству права не ослаблены.



Дата выхода в эфир 25 ноября 2020 года.