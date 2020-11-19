Bloomberg: Венгрия и Польша могут лишиться выплат ЕС из-за своего вето

Евросоюз не исключает вариант соглашения по плану восстановления экономики и бюджету без участия Венгрии и Польши, сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимный источник во французском правительстве. Как напоминает издание, две восточноевропейские страны заблокировали предложенный план из-за нового механизма распределения финансовой помощи, который учитывает соблюдение принципов правового государства на территории страны.

Европейские лидеры могут пойти на крайний шаг и создать фонд восстановления после COVID-19 без Польши и Венгрии, если те не согласятся снять своё вето, пишет Bloomberg со ссылкой на анонимный источник во французском правительстве.

По словам чиновника, главной задачей Франции остаётся поиск соглашения, которое включает две восточноевропейские страны и при этом защищает принцип верховенства закона. В качестве одного из решений предлагается разъяснить лидеру Венгрии Виктору Орбану, что у государств будет право представить доводы в свою защиту, если их финансовая поддержка окажется под угрозой срыва из-за вопроса о соблюдении правовых норм. В крайнем случае, по словам источника газеты, Евросоюз может прийти к соглашению без стран, которые возражают против него.

Как напоминает издание, Венгрия, Польша и Словения заблокировали план по восстановлению экономики и бюджет ЕС, потому что выступают против нового механизма, согласно которому выплаты из фонда обусловлены соблюдением верховенства права на территории государств-участников.

Ранее в среду госсекретарь Франции по европейским делам Клеман Бон заявил сенаторам, что ЕС ищет «конкретные решения» для урегулирования этого спора, однако в противном случае будет «двигаться дальше» без Венгрии и Польши. «Обход Польши и Венгрии расколет ЕС, — считает консалтинговая компания Teneo. — Для многих это станет кошмаром, особенно для Германии — после того как Берлин внёс значительный вклад, чтобы позволить ЕС увеличить расходы».

Согласно подсчётам Bloomberg, в следующие семь лет Польша и Венгрия могут получить на двоих по крайней мере €180 млрд в виде грантов из бюджета и фонда восстановления экономики.