Верховный прокурор по бюджету ЕС: в Европе нет стран с безукоризненной репутацией

Новый генеральный прокурор ЕС Лаура Кёвеши и её ведомство должны обеспечить сохранность общеевропейского бюджета и защитить его от растраты и коррупции, сообщает немецкий телеканал Das Erste. Однако сотрудничать и помогать работе нового механизма правовой государственности уже сейчас готовы не все страны Евросоюза — но и среди согласных на сотрудничество нет стран с безукоризненной бюджетной историей, отмечает Кёвеши.

Как новый генеральный прокурор ЕС Лаура Кёвеши должна защитить общий европейский бюджет от обманов и растрат, сообщает немецкий телеканал Das Erste. При этом она уже сейчас отмечает, что не все страны ЕС готовы помогать ей в её работе.

В Румынии Лаура Кёвеши известна как борец с коррупцией: до 2018 года она возглавляла высшее ведомство по противодействию коррупции в стране. Сейчас она собирает команду, которая должна будет вскрыть все случаи растраты бюджетных средств на европейском уровне и защитить правовое государство в Европе.

«Мы говорим не о мелкой преступности, а об организованных преступлениях, которые мы здесь расследуем, — пояснила сама Кёвеши. — Ни одно из 22 государств не может похвастаться безукоризненной репутацией». В данном случае речь идёт о финансовых преступлениях, крупном налоговом мошенничестве, отмывании денег и коррупции, разъясняет немецкий телеканал. Только 22 из 27 государств ЕС вообще согласились содействовать новому европейскому генпрокурору. Венгрия, Польша, Швеция, Дания и Ирландия заблаговременно воспользовались правом отойти от принятого решения.

Коррупция и обвинения в отмывании денег в прошедшие годы заставляли людей выходить с протестами на улицы во многих странах ЕС — на Мальте, в Словакии, Чехии. Расследования по соответствующим делам часто затягивались, прокурорам препятствовали в их работе, журналистов запугивали.

Теперь новый европейский прокурор может заняться этими делами: проводить независимые расследования, санкционировать обыски и организовать правовое преследование нарушений — иными словами, привлечь к правовой ответственности коррумпированных политиков и жадных до денег руководителей бизнеса, отмечает Das Erste. Однако формирование необходимого для этого института власти проходит нелегко.

Бюджет, выделяемый для защитницы европейских средств, весьма ограничен. Кёвеши больше всего обеспокоена тем, что некоторые страны ЕС могут попытаться взять контроль над следователями. В связи с этим она задаёт себе множество риторических вопросов. Можно ли представить прокурора, который будет работать на общеевропейское ведомство, если его в то же время сможет призвать к ответу министр юстиции или прокурор его собственной страны? Получит ли такой сотрудник свободу действия в расследовании коррупции и финансовых преступлений на высшем уровне? Сможет ли он вести следствие в отношении министра, депутата или высокопоставленного чиновника, не опасаясь последствий с их стороны? Ответ на все эти вопросы сама Кёвеши даёт отрицательный.

Такие страны, как Кипр, предпочли бы сохранить контроль. Страна, как и прежде, продаёт паспорта ЕС иностранным олигархам: для этого нужно всего лишь €2,5 млн, вложенных в недвижимость на солнечном острове. В этом случае можно получить паспорт гражданина Кипра — и свободно передвигаться по всей Европе как гражданину ЕС. Это ворота для организованной преступности и, совершенно очевидно, случай, которым должно заниматься ведомство нового европейского прокурора.

Бывший депутат Европейской народной партии Ингеборг Грэсле, которая на протяжении ряда лет возглавляла комитет по контролю над бюджетом, предостерегает от наивности: «Сопротивление по-прежнему велико. Страны-члены думают, что достаточно иметь европейского прокурора — того, чтобы ей можно было вмешиваться в сферу ответственности национальных прокуратур, они не хотят». Многие страны вообще не заинтересованы в том, чтобы новое ведомство ЕС работало хорошо и эффективно.

При этом Кёвеши зависима от помощи стран ЕС в её антикоррупционной борьбе. Однако она уверена: «Одних слов недостаточно, нужны факты. Мы увидим, как отреагируют страны-члены, но большинство из них сотрудничает с европейской прокуратурой».

Не хотят этого делать Венгрия и Польша: они уже отказали генеральному прокурору ЕС в доступе. Но и они не должны выйти сухими из воды: новый механизм правовой государственности должен это гарантировать. На прошлой неделе между Европейским парламентом, Еврокомиссией и Советом ЕС был достигнут компромисс по этому поводу.

Мориц Кёрнер из Свободной демократической партии Германии считает это успехом: «Теперь у нас впервые действительно появилась возможность удержать деньги ЕС в случае, если правовая государственность в одной стране находится под угрозой — или, к примеру, независимость правосудия». По его мнению, это решение стало сильным сигналом для европейских стран.

Формально новый механизм ещё должны утвердить Совет ЕС и Европарламент, отмечает немецкий телеканал. К тому же, по словам Даниэля Фройнда из партии зелёных, у этого механизма есть ещё один «эстетический недостаток»: «Препятствие относительно велико: в Совете нам нужно компетентное большинство, чтобы в итоге дело дошло до санкций». Даже для небольших альянсов внутри Европы не составит труда избежать формирования такого большинства — и, соответственно, заблокировать санкции, подчёркивает Das Erste.

Насколько хорошо проявят себя новый генеральный прокурор и механизм правовой государственности в качестве «нового оружия ЕС», покажет время. Они должны помочь в том, чтобы деньги не просто растрачивались, а передавались тем, кому они действительно нужны, заключает немецкий телеканал.