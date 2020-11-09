DELFI: глава МВД Эстонии обвинил Байдена в коррупции

Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме заявил, что Джо Байден и его сын Хантер являются коррумпированными политиками, которых продвигает в США на высокие посты «глубинное государство», а не реальные избиратели. По его мнению, это угрожает Америке гражданской войной. Подобные опасения разделяет и министр финансов Мартин Хельме, который выразил мнение, что результаты последних выборов в США были сфальсифицированы, поэтому отстранение Дональда Трампа от власти будет идти вразрез с Конституцией, сообщает DELFI.

Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме заявил, что Джо Байден смог получить пост президента Соединённых Штатов за счёт поддержки его кандидатуры со стороны «глубинного государства», а не простых избирателей, причём здесь не обошлось без коррупции. Такое мнение он высказал во время дискуссии в эфире радио TRE при участии министра финансов Мартина Хельме и депутата Европарламента Яака Мадисона, пишет DELFI.



«Логика деятельности «глубинного государства» — для обеспечения своей собственной свободы действий пристраивать всюду мерзавцев, коррумпированных, шантажируемых мерзавцев. Джо Байден и Хантер Байден — коррумпированные типы», — подчеркнул министр внутренних дел Эстонии.



Его собеседники также выразили мнение, что результаты выборов в США были сфальсифицированы, а вступление Джо Байдена в должность президента угрожает стать началом упадка Америки. «По-моему, вообще нет даже вопроса, что эти выборы сфальсифицированы. По-моему, все нормальные люди должны были бы выступить против этого. Тебе нет смысла говорить ни о какой демократии или правовом государстве, если выборы можно так просто, так нагло и массово сфальсифицировать», — заявил министр финансов Мартин Хельме.



«Если это пройдёт, если отстранят Трампа от власти, то значит, в Америке больше не действует Конституция», — добавил он. Во время беседы неоднократно поднималась тема о том, что нынешняя нестабильная ситуация после выборов угрожает обернуться серьёзными столкновениями внутри американского общества, вплоть до гражданской войны, отмечается в статье.



«Я видел сон перед выборами, что идёт Трамп через такой покос. И тогда я смотрю, что это поле покрыто кишками и внутренностями. Трамп прошагал через него. Трамп в конце концов победит, это произойдёт ценой огромной борьбы, может быть, даже кровопролития, но, в конце концов, справедливость восстановят», — выразил мнение глава МВД Эстонии Март Хельме.