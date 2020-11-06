Politico: при любом исходе американских выборов Европа окажется в проигрыше

Кто бы ни победил на выборах в США, Европа в любом случае окажется в проигрыше. Как пишет Politico, если выиграет Байден, то трансатлантические отношения неизбежно улучшатся, однако без большинства в обеих палатах конгресса президент сможет довольствоваться лишь административными распоряжениями, которые преемник в случае чего с лёгкостью отменит.

Америка сегодня расколота как никогда, и это грозит Европе крушением всех надежд на чёткий путь вперёд в трансатлантических отношениях. Как пишет Politico, кто бы ни победил на выборах в США, Европа уже проиграла.

Как отмечает издание, при Байдене после тяжёлых лет Трампа трансатлантические отношения неизбежно улучшатся, однако амбициозная повестка, на которую рассчитывали многие европейские лидеры, — от экологической политики до торговли и обороны — кажется вовсе недосягаемой. За Байденом, даже если он всё же вырвет победу, останется конгресс, в котором за демократами останется палата представителей, за республиканцами — сенат.

Байден окажется в том же безвыходном положении, что и Трамп последние два года. Без большинства в обеих палатах конгресса ни один президент не сможет реализовать свою законодательную повестку дня — довольствуясь лишь административными распоряжениями, которые преемник в случае чего с лёгкостью отменит.

Что касается амбициозной глобальной повестки дня, то в глубине души Европа будет всё время думать, что будет через четыре года, даже если выиграет Байден. Учитывая свой возраст, Байден вполне может стать президентом на один срок, и если на смену ему придёт республиканец формата Дональда Трампа, что вовсе не исключено с учётом сложившегося в Америке политического климата, Европе нет смысла договариваться о сделках, которые с его уходом тут же испарятся.

И за примерами не нужно далеко ходить — достаточно вспомнить ядерную сделку с Ираном 2015 года. Без демократического большинства в сенате Обама оказался перед выбором: не заключать сделки вообще или удовольствоваться соглашением без статуса договора. Он выбрал второе и в скором времени увидел, как Трамп перечеркнул результат совместной работы более чем за десять лет. Ситуация повторилась и с Парижским соглашением о климате: без одобрения конгресса Трампу не составило труда из него выйти.

«Даже если большинству европейцев не терпится проводить Трампа на покой, они могут оказаться в той же ситуации, в какой были последние четыре года: надеялись на лучшее, но опасались худшего», — заключает автор материала.