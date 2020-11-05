El Periódico: Мадуро потребовал уважать выборы в Венесуэле так же, как выборы в США
Президент Николас Мадуро заявил, что не будет комментировать президентские выборы в США до объявления их результатов, попросив последовать его примеру и отказаться от комментариев предстоящих в декабре этого года выборов в парламент Венесуэлы, пишет El Periódico.
Как отмечает El Periódico, после президентских выборов 3 ноября в США всё ещё продолжается подсчёт голосов. По последним данным, у кандидата от Демократической партии Джо Байдена 264 голоса выборщиков, у кандидата от республиканцев и действующего президента Дональда Трампа — 214. При этом для победы на выборах кандидату необходимо заручиться поддержкой 270 выборщиков.
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