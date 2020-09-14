Deutsche Wirtschafts Nachrichten: cанкционный режим США уничтожает народ Венесуэлы

Из-за санкций США венесуэльская экономика встала, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. При этом нефтяной экспорт достиг рекордно низких показателей в современной истории государства. По подсчётам американского юриста-международника Альфреда де Зайаса, из-за штрафных мер умерло 100 000 венесуэльцев. Санкционный режим Вашингтона в буквальном смысле уничтожает целый народ, констатирует немецкое издание.

В мае 2020 года Вашингтон поддержал самопровозглашённого президента Венесуэлы Хуана Гуаидо, дав зелёный свет попытке переворота под руководство бывших американских «зелёных беретов», пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Однако она провалилась. Опрос показал, что только 3% граждан страны признали Гуаидо легитимным главой государства, а 80% сказали, что вообще не доверяют оппозиции. Но Вашингтон всё равно продолжает её поддерживать.

Чуть позже в июле 2020 года по приказу главы Белого дома Дональда Трампа к берегам Венесуэлы отправился целый флот якобы для проведения антинаркотической операции, издание. Американцы считают эту страну «наркогосударством», хотя, по имеющимся данным, основная часть запрещённых веществ попадает в США из Колумбии и Эквадора.

Важную роль в той политике давления, которую Вашингтон оказывает на Каракас, играет специальный представитель администрации президента США Дональда Трампа по Венесуэле Эллиот Абрамс. В 1980 году на посту заместителя государственного секретаря при экс-президенте Рональде Рейгане он с помощью санкций вынудил Никарагуа выбрать поддерживаемого американцами кандидата. И сейчас говорит, что любое решение венесуэльского кризиса должно начинаться с окончательного ухода режима Николаса Мадуро.

Также США приняли санкции против Венесуэлы, и они в буквально смысле уничтожают целый народ. Мощь и влияние Вашингтона в Латинской Америки привели к тому, что венесуэльская экономика встала, в то время как нефтяной экспорт достиг рекордно низких показателей в современной истории государства. По подсчётам американского юриста-международника Альфреда де Зайаса, из-за штрафных мер умерло 100 000 венесуэльцев.

И даже если граждане США выберут нового президента, ничего не изменится, констатирует издание. Кандидат от демократов Джо Байден также выступает за жёсткий курс в отношениях с Каракасом, и даже пытается переплюнуть в этом вопросе Трампа. «Настало время для свободных и честных выборов, чтобы венесуэльский народ мог свергнуть коррумпированный и репрессивный режим Мадуро. На посту президента я буду защищать венесуэльский народ и демократию», — написал он у себя в Twitter.