24 Horas: «жест, направленный на национальное примирение» — Мадуро помиловал около сотни оппозиционеров

В Каракасе полночь. Министр связи организует пресс-конференцию для того, чтобы объявить следующее.

ХОРХЕ РОДРИГЕС, министр связи и информации Венесуэлы: Предоставляется президентское помилование упомянутым далее гражданам и гражданкам.

Жест, направленный на национальное примирение, был одобрен самим Николасом Мадуро за несколько часов до того, как закончится срок выдвижения кандидатур на парламентские выборы. В разных уголках Каракаса — вдали от дворца Мирафлорес — у ворот различных тюрем стоят помилованные депутаты, которым даже не сообщили о том, что им возвращают свободу.

ЖИЛЬБЕР КАРО, депутат: За демократию и свободу Венесуэлы! Но, прежде всего, я бы хотел побыть со своей семьёй и хорошенько проанализировать свои шаги. Я останусь в политике.

В целом речь идёт приблизительно о сотне человек, среди которых советник Хуана Гуаидо.

РОБЕРТО МАРРЕРО, советник Хуана Гуаидо: Я и не представлял, что выйду таким образом. Думал, что это произойдёт по-другому. Ну, хорошо: получилось так. Будут и те, кто скажет: ты соглашаешься с мерами того-то. Однако, когда вы не в заключении, вас не используют как товар.

Между тем случившееся не затронуло некоторых находящихся в Каракасе признанных лидеров оппозиции, таких как Леопольдо Лопес, который сейчас в посольстве Испании, и Энрике Каприлеса, который был лишён возможности занимать государственные должности. По этой причине Гуаидо в своих социальных сетях выступил с резкой критикой.

В прошлые выходные на свободу также был выпущен оппозиционер Хуан Рекесенс, который провёл в тюрьме два года. Его обвинили в том, что он был пособником покушения на Николаса Мадуро.

В настоящий момент на улицах Каракаса звучит вопрос: почему помилования произошли именно сейчас?

Дата выхода в эфир 01 сентября 2020 года.