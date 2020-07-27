El Periódico: «Дуке обучает снайперов» — Мадуро заявил, что президент Колумбии хочет его убить

Президент Венесуэлы выдвинул очередные обвинения в адрес колумбийского коллеги Ивана Дуке, который, по словам Николаса Мадуро, обучает снайперов, чтобы его убить, передаёт El Periódico. Тем не менее это не помешало венесуэльскому лидеру попросить Дуке о помощи в борьбе с распространением коронавируса.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил лидера Колумбии Ивана Дуке в подготовке снайперов для его устранения. Тем не менее, как сообщает El Periódico, глава государства не подкрепил обвинения в адрес коллеги какими-либо доказательствами.

«Есть группы, которые хотят меня убить, они привозят снайперов из Колумбии, чтобы убить меня, — заявил Мадуро во время телевизионного обращения к нации. — Там Иван Дуке обучает снайперов, чтобы убить меня».

Однако, несмотря на то что, по словам президента, его жизнь находится под угрозой, он не собирается отказываться от посещения публичных мероприятий. Мадуро объяснил, что ему нравится путешествовать по Венесуэле, «обнимая людей, чувствуя теплоту народа».

При этом, невзирая на обвинения, Мадуро обратился к Дуке с просьбой найти в себе «немного человечности» и начать координировать с Венесуэлой усилия в области здравоохранения, для того чтобы остановить распространение коронавируса в приграничных городах.

В частности, президент призвал тестировать на коронавирус на колумбийской территории тех венесуэльцев, которые возвращающихся на родину, пересекая границу двух стран.

«Если бы мы действовали вместе, Колумбии и Венесуэле было бы гораздо лучше. Нам, колумбийцам и венесуэльцам, было бы гораздо лучше», — приводит издание слова главы государства.

El Periódico напоминает, что Мадуро нередко обвиняет Дуке в множащихся в условиях пандемии проблемах страны. Так, недавно глава государства заявил, что число случаев заболевания COVID-19 в Венесуэле возросло из-за возвращения тысяч венесуэльцев из Колумбии. Как заверил венесуэльский лидер, операцию спланировал лично его колумбийский коллега.

Кроме того, в мае Мадуро обвинил Дуке в двух неудачных морских вторжениях, целью которых было его убийство и свержение «чавистского правительства», находящегося у власти с 1999 года.