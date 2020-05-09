24 Horas: венесуэльские власти обвиняют участников неудавшегося вторжения в терроризме

Венесуэльская прокуратура требует судить, среди прочего, и по обвинениям в терроризме людей, задержанных в ходе неудавшейся попытки вторжения.

Речь идёт о 31 человеке, в том числе американцах. Каракас требует у Соединённых Штатов и Колумбии задержать и экстрадировать предполагаемых идейных вдохновителей этого плана.

Тем не менее прокуратура не предпринимает действий против Хуана Гуаидо, который фигурирует в контракте наёмников.

ТАРЕК УИЛЬЯМ СААБ, генеральный прокурор Венесуэлы: Что касается иностранных граждан, речь идёт об обвинениях в терроризме, участии в заговоре, незаконном обороте боевого оружия, а также в сотрудничестве (с зарубежными странами. — ИноТВ). Естественно, всё это в ущерб венесуэльскому государству.

Дата выхода в эфир 09 мая 2020 года.