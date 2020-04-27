NTD: из-за дефицита топлива урожай в Венесуэле идёт на свалку

Фермеры Венесуэлы, которая переживает серьёзный экономический кризис, вынуждены выбрасывать сотни тонн овощей, поскольку из-за дефицита топлива не могут доставить урожай покупателям. В результате практически всё, что было выращено в этом сезоне, теперь гниёт в поле или идёт на корм скоту. Это ещё больше усугубляет ситуацию в стране, где миллионы человек уже страдают от недоедания, передаёт NTD.

На западе Анд, где выращивают большую часть венесуэльских овощей, системы полива остановлены, а работники не могут добраться до полей и собрать урожай. Причина — в серьёзной нехватке топлива, которая наблюдается в Венесуэле. В результате всё, что было выращено в этом сезоне, либо загнивает на полях, либо идёт на корм скоту.

ХОСЕ ЭРРЕРА, фермер: Цуккини отдаём коровам — а также людям, которые приезжают и просят им их отдать. Всё, что остаётся, накапливается. Сейчас продажи идут плохо, сегодня очень мало покупателей.

Город Ла-Грита близ границы с Колумбией с населением в 100 тысяч человек десятилетиями был центром выращивания овощей в Венесуэле. Каждую неделю отсюда обычно выезжало около 500 грузовиков с продукцией. Однако из-за карантина и нехватки топлива еженедельно пропадает примерно 5 тысяч тонн урожая.

АНХЕЛЬ МОРА, фермер: Этот латук обеспечивает нас хлебом с маслом. У нас есть дети, племянники, которых нужно кормить. Каждый день мы работаем, чтобы продукты отправились на рынок. Но если мы уничтожим всё, что вырастили, то что нам потом делать?

Фермеры говорят, что в очередях за бензином нужно выстаивать много часов под палящим солнцем. В итоге портится даже то, что ещё можно было продать. При этом, даже купив бензин, заработать не получится.

ФЕРМЕР: Чтобы отвезти урожай и он не пропал, нужно купить канистру бензина — а она стоит денег. Это невыгодно: бензин стоит 30 долларов за 20 литров. А урожай, который нужно отвезти, тоже стоит 30 долларов!

Теперь фермерские хозяйства продают свою продукцию по сниженной цене. Что-то просто раздают.

МАРИЯ МАРКЕС, местная жительница: Это подарок. Фермеры срезают это, чтобы выбросить. Так жалко! Это большие потери.

В стране, которая уже несколько лет погружена в тяжелейший экономический кризис, от недоедания, по оценкам ООН, страдает около девяти миллионов человек. Теперь же из-за нехватки топлива ситуация может стать ещё хуже.

Президент-социалист Николас Мадуро винит во всём американские санкции. Его оппоненты же говорят, что кризис начался из-за неумелого управления и плановой экономики.

Дата выхода в эфир 27 апреля 2020 года.