Le Monde: Вашингтон начал крупную антинаркотическую операцию против Венесуэлы

В разгар эпидемии коронавируса, которая затронула американскую армию, Дональд Трамп объявил о начале крупной операции по борьбе с наркотрафиком из Латинской Америки, пишет Le Monde. Как отмечает издание, главной целью американского правительства является Венесуэла: президента страны Николаса Мадуро обвиняют в финансировании своего автократического режима за счёт денег от продажи наркотиков.

Несмотря на пандемию коронавируса, в среду Дональд Трамп объявил о начале масштабной анитинаркотической операции, сообщает Le Monde. Как подчеркнул президент Соединённых Штатов на открытии ежедневной пресс-конференции по борьбе с COVID-19, таким образом он надеется «защитить американский народ от смертельной заразы незаконных наркотиков».

Министр обороны Марк Эспер уточнил, что глава государства приказал перебросить дополнительные истребители, военные корабли и самолёты-разведчики ближе к южному командованию американских войск, которое отвечает за Южную Америку. По словам главы Пентагона, это подкрепление увеличит вдвое потенциал армии США для ведения антинаркотических операций в регионе.

Французская газета отмечает, что Вашингтон преследует очевидную цель: ещё чуть сильнее дестабилизировать власть в Венесуэле, которую он не признаёт после спорных президентских выборов, где победу одержал Николас Мадуро. Министр обороны США в этой связи подчеркнул, что «коррумпированные лица, такие как нелегитимный режим Мадуро в Венесуэле, опираются на прибыль от продажи наркотиков для сохранения своей репрессивной власти».

В то же время глава Объединённого комитета начальников штабов США заявил, что коронавирус не помешает Америке защитить себя от наркотрафика «агрессивными» методами. «Вы не пройдёте, — приводит издание слова генерала. — Это неудачный момент для того, чтобы попытаться проникнуть в Соединённые Штаты. Мы — американская армия. Мы защитим свою страну любой ценой».

Как напоминает Le Monde, эпидемия COVID-19 серьёзно затронула армию США: американские базы по всему миру ушли на карантин, чтобы обезопасить свои ряды от вируса, а на атомном авианосце «Теодор Рузвельт» у острова Гуам в Тихом океане пришлось даже начать частичную эвакуацию в попытке сдержать стремительное распространение болезни.