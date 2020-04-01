Fox News: коронавирусная цензура — СМИ и соцсети боятся открытого обсуждения COVID-19

Twitter удалил комментарии президента Бразилии Жаира Болсонару как противоречащие официальным научным данным о коронавирусе, передаёт Fox News. При этом, как отмечает телеведущий Такер Карлсон, долгое время официальная позиция ВОЗ и американских властей расходилась с действительностью. По мнению журналиста, цензура мешает свободному обсуждению и научному прогрессу.

Защита населения от этой пандемии — задача посложнее практически всего, что делает наша страна. Прошло несколько месяцев, а мы по-прежнему очень многого не знаем о коронавирусе. Мы не знаем, как легко он распространяется, как долго может жить вне тела, каков реальный уровень смертности, сколько людей в данный момент являются его носителями или сколько уже переболело и выздоровело. Самое главное, мы не знаем, как лучше всего лечить от него.



Это лишь часть того, что мы не знаем. И мы никогда не должны стыдиться признать это. Все научные достижения происходят от признания неведения. Это всегда критически важный первый шаг к открытию. Признай, чего ты не знаешь, наблюдай, проверяй, проверяй снова и сравнивай. Никогда не позволяй своим предубеждениям влиять на результаты. Это называется научным методом. Он работает. Вот почему средняя продолжительность жизни уже не 42 года.



К сожалению, в данный момент западные медийные компании не на стороне науки. Они против науки. Она для них означает потерю контроля. Свою задачу они видят не в поощрении того здорового, непредвзятого обсуждения, которое приводит к научным прорывам. Вместо этого они видят себя хранителями избитых общепринятых суждений, преторианской гвардией дискредитировавшего себя класса профессионалов.



Вот пример. Президент Бразилии Жаир Болсонару недавно поставил под сомнение полезность карантина. Болсонару заявил, что коронавирус менее смертоносен, чем мы думали, что важнее предотвратить крах экономики и что изоляцию должны практиковать только те, кто в группе риска. Конечно же, Болсонару может быть совершенно неправ. А может быть и совершенно прав. Мы не знаем. Никто не знает. Но IT-гиганты считают, что задумываться об этом вам непозволительно. Так что комментарии Болсонару Twitter уже удалил. Примеру последовали и другие IT-монополии. Они утверждают, что Болсонару противоречит «официальным санитарно-эпидемиологическим указаниям».



Подумайте об этом! Официальные санитарно-эпидемиологические указания. Правительство США на протяжении недель твердило вам, что маски не защищают население от коронавируса. Это ложь. И при этом — официальное санитарно-эпидемиологическое указание. В середине января Всемирная организация здравоохранения говорила вам, что, как установил Китай, вирус не передаётся от человека к человеку. Это тоже была ложь. От этого погибли десятки тысяч людей. Ещё одно санитарно-эпидемиологическое указание! Следовало ли Twitter подвергнуть цензуре всякого, кто с этим не согласен? Сегодня бы подвергли.



В данный момент Twitter подвергает цензуре комментарии с неугодными высказываниями о гидроксихлорохине. Это антималярийный препарат, внушающий определённые надежды. Точно ли известно, что он эффективен? Нет. Но некоторые врачи и исследователи на переднем крае борьбы считают, что он работает, и прямо сейчас лечат им пациентов. Его только что одобрило Управление по санитарному надзору. Однако позиция СМИ — из-за их политической предвзятости и тупости — состоит в том, что гидроксихлорохин не работает и не может сработать, а всем, кто с этим не согласен, надо затыкать рот.



Это средневековое отношение к науке. Свободные изыскания внушают страх, и их надо подавить. Они делают это сейчас масштабнее, чем когда-либо в истории, и вряд ли остановятся. Слишком уж велик соблазн воспользоваться кризисом для достижения своих политических целей. Скоро они скажут вам, что эту пандемию вызвал не Китай, а Fox News. На самом деле, многие уже говорят. Сколько пройдёт времени, прежде чем они начнут утверждать, что во имя здоровья населения надо подавить Fox News? Паранойя? Ладно, посмотрим. Это будет.



Дата выхода в эфир 31 марта 2020 года.