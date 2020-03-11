Mainichi: японский эксперт призвал не верить всему, что пишут о коронавирусе

Коронавирус — тема глобального масштаба, и при этом о нём мало что известно, поэтому он стал плодородной почвой для слухов и дезинформации, рассказал в интервью Mainichi Shimbun японский профессор. Он призвал людей перепроверять всю поступающую к ним информацию, и тем более ответственно относиться к ней, если они хотят ею поделиться.
Ложные слухи и фейковые новости активно распространяются из-за бушующего коронавируса, приводит Mainichi Shimbun слова японского профессора Кацухиро Таира.
Так, например, вовсю расходится ложная информация, что горячая вода эффективно борется против коронавируса. Связано это с тем, что лекарства от заболевания ещё не нашли, и поэтому люди верят всему, что даёт хоть малейшую надежду на выздоровление. Судя по основам теории распространения слухов, чем важнее предмет и чем меньше о нём сведений, тем больше слухов появляется.
Добавляется к этому глобальное использование социальных сетей. Во время эпидемии гриппа в 2009 году соцсети уже были, но не в таком объёме. А сегодня ложная информация может распространяться во мгновение ока.
Во многих странах люди стали панически закупаться продуктами и туалетной бумагой. И такое поведение профессор объясняет тем феноменом, что люди ожидают какого-то события, ведут себя соответствующим образом, и в результате их ожидания оправдываются. Вот так и сейчас: люди увидели фотографии с пустыми полками и ринулись в свои местные магазины, в итоге те тоже опустели.
Так что профессор призывает перепроверять информацию, если хочется ею поделиться с другими. Он опасается, что некоторые слухи могут привести к дискриминации других людей, в том числе по расовому признаку. Также он призывает нести ответственность за распространение любой информации в интернете. Тем более что, судя по исслелованиям, информация хотя бы отчасти неправдивая имеет больше шансов быть распространённой, чем полностью истинная, пишет Mainichi Shimbun.
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