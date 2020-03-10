RMF24: главком вооружёнными силами Польши заразился коронавирусом в Германии

03:00 Газопровод «Сила Сибири» приостановится на профилактику в марте Газопровод «Сила Сибири», который был запущен в декабре 2019 года, приостановит работу на профилактику во второй половине марта. Об этом сообщили в «Газпроме».

03:00 ХК «Динамо» обыграл «Спартак» в матче плей-офф КХЛ и вышел вперёд в серии В матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» одержало победу над «Спартаком».

03:00 Мишустин и Румас встретятся в Москве 11 марта Российский премьер Михаил Мишустин встретится с белорусским коллегой Сергеем Румасом 11 марта в Москве. Они обсудят вопросы взаимодействия двух стран в контексте интеграционных процессов.

03:00 Глава селекционной службы ЦСКА заявил об уходе из клуба Глава селекционного отдела московского ЦСКА Максим Дюков покидает свой пост по окончании текущей недели.

03:00 Суд в Нидерландах отложил слушания по делу MH17 Суд отложил до 23 марта слушания по делу о крушении на востоке Украины 17 июля 2014 года самолёта, выполнявшего рейс MH17. Об этом заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс в ходе заседания.

03:00 Немецкая хоккейная лига преждевременно завершила сезон из-за коронавируса Немецкая хоккейная лига (DEL) досрочно завершила текущий сезон в связи с распространением коронавируса в стране, чемпион страны определяться не будет.

03:00 Пентагон назвал возврат С-400 условием для поставок Patriot Турции Турция не получит американские зенитные ракетные комплексы Patriot, пока не вернёт России купленные системы ПВО С-400, заявили в Пентагоне.

03:00 Мельников: РФС выполняет указания исполнительной власти Директор по коммуникациям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Мельников заявил, что в ближайшее время организация определит порядок проведения игр в Москве под своей эгидой.

03:00 Прядкин заявил, что РПЛ выполнит указание правительства Москвы Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин прокомментировал ограничение на проведение массовых мероприятий в Москве с численностью более 5 тыс. человек.

03:00 Медведев прокомментировал законопроект об изменении Конституции Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал принятие Госдумой во втором чтении законопроекта об изменении Конституции.

03:00 В Москве временно запретили массовые мероприятия из-за коронавируса В Москве из-за ситуации с коронавирусной инфекцией до 10 апреля запрещается проведение массовых мероприятий с числом участников более 5 тыс. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

03:00 Тренер «Автомобилиста» Мартемьянов заявил, что готов уйти в отставку Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов заявил, что готов к собственному увольнению после вылета команды из плей-офф Кубка Гагарина от «Сибири» (1:4 в серии).

03:00 В Минобороны России оценили заявление Эрдогана о «Панцирях» в Идлибе Заявления турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана об уничтожении Турцией восьми зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» в сирийском Идлибе не соответствуют действительности. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны России.

03:00 Число заражённых коронавирусом в Норвегии превысило 300 Число заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в Норвегии возросло до 304.

03:00 Тренер Макгрегора заявил, что хотел бы увидеть бой ирландца с Гэтжи Джона Кавана, тренер бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конора Макгрегора назвал имя спортсмена, которого хотел бы видеть следующим оппонентом своего подопечного.

03:00 Губернатор Подмосковья прокомментировал поправки в Конституцию Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв высказался по поводу поправок в Конституцию, которые были приняты Госдумой во втором чтении. Он обратил внимание на социальный блок, указав на расширение социальных гарантий и поддержку детей. По его словам, эти направления «возводятся в ранг конституционных приоритетов».

03:00 Хоккеисты «Северстали» выступили с анонимной жалобой на тренера Разина Неназванная группа хоккеистов череповецкой «Северстали» заявила, что методы работы, используемые главным тренером клуба Андреем Разиным, неприемлемы.

03:00 РЖД приостанавливает курсирование поездов между Россией и Монголией РЖД приостанавливает с 10 марта курсирование пассажирских поездов между Россией и Монголией из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

03:00 Крашенинников разъяснил поправку по президентским срокам Норма об отмене ограничения на число президентских сроков для действующего российского лидера касается конкретной ситуации. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Павел Крашенинников.

03:00 В Италии предложили определить чемпиона страны по футболу благодаря плей-офф Федерация футбола Италии (FIGC) на саммите организации вынесла предложения о том, как должен завершиться чемпионат страны сезона-2019/20.

03:00 В МИД России выступили с осуждением покушения на премьера Судана Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона осуждает покушение на премьер-министра Судана Абдаллу Хамдока.

03:00 Горшков: если Россия не поедет на ЧМ по фигурному катанию, то потеряет все квоты Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков рассказал, чем может грозить для национальной сборной возможный пропуск чемпионата мира, который должен пройти в канадском Монреале.

03:00 Минфин России заявил о возможности обходиться без рынка займов Заместитель министра финансов России Владимир Колычев заявил, что ведомство имеет возможность в стрессовой ситуации продолжительное время не выходить на рынок займов.

03:00 «Сибирь» обыграла «Автомобилист» и вышла во второй раунд плей-офф КХЛ В матче серии первого раунда плей-офф Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сибирь» одержала победу над «Автомобилистом» и вышла в следующую стадию соревнований.

03:00 Министры обороны России и Турции обсудили ситуацию в Идлибе Министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили реализацию договорённостей в сирийском Идлибе.

03:00 США перебрасывают в Ирак системы ПВО для защиты от Ирана Соединённые Штаты перебрасывают системы противовоздушной обороны в Ирак для защиты от «потенциального нападения со стороны Ирана». Об этом на слушаниях в палате представителей США заявил глава Центрального командования американских вооружённых сил Кеннет Маккензи.

03:00 Чемпионат Европы по тяжёлой атлетике перенесён из-за коронавируса Чемпионат Европы по тяжёлой атлетике, который должен был состояться в апреле в Москве, перенесён на более поздний срок из-за коронавируса.

03:00 Эрдоган рассказал об уничтожении восьми «Панцирей» в Идлибе Турция уничтожила в сирийском Идлибе восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь». Об этом журналистам сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

03:00 Папа Франциск обратился с молитвой к Деве Марии из-за коронавируса Папа Римский Франциск обратился с молитвой к Деве Марии, прося её о помощи из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

03:00 ФАС признала нарушением рекламу «Арбидола» с упоминанием коронавируса Федеральная антимонопольная служба признала нарушающей закон «О рекламе» рекламу «Арбидола», в которой говорилось об эффективности препарата против новой коронавирусной инфекции.

03:00 «Челси» подписал контракт с 16-летним финским футболистом Лондонский «Челси» подписал 16-летнего полузащитника футбольного клуба ХИК Джимми Тауриайнена.

03:00 «Роскосмос» перенёс запуск «Протона» из-за брака на конец мая Корпорация «Роскосмос» приняла решение перенести запуск ракеты «Протон-М» вместе со спутниками «Экспресс» на конец мая 2020 года из-за брака.

03:00 Черчесов оценил предложение снять ограничение по количеству президентских сроков в России Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил предложение о снятии ограничений президентских сроков главы Российской Федерации Владимира Путина.

03:00 Матчи чемпионата Португалии по футболу пройдут без болельщиков из-за коронавируса Поединки всех профессиональных футбольных и мини-футбольных лиг в Португалии будут проходить без зрителей в связи с распространением коронавируса.

03:00 В штаб-квартире ООН вводят новые ограничения из-за COVID-19 В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке приняли решение ввести новые ограничения из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

03:00 Прокурор рассказала о показаниях «свидетеля М58» по делу MH17 Анонимный «свидетель М58» заявлял, что якобы видел «русских солдат» перед запуском ЗРК «Бук» в день крушения рейса MH17 на Украине в 2014 году. Об этом сообщила нидерландский прокурор Деди Вои-А-Цой на процессе по делу о катастрофе.

03:00 В США раскрыта масштабная допинговая схема в конном спорте Ряд тренеров и ветеринаров обвиняются в участии в допинговой схеме в американском конном спорте.

03:00 Рослесхоз объявил о начале пожароопасного сезона в ряде регионов Руководитель Рослесхоза Сергей Аноприенко объявил о начале в некоторых регионах России пожароопасного сезона.

03:00 Лобов заявил о возвращении в смешанные единоборства Ирландско-российский боец Артём Лобов, до недавнего времени выступавший в промоушене по кулачным боям Bare Knuckle FC, возвращается в смешанные единоборства и уже знает имя следующего соперника.

03:00 В Белом доме подтвердили решение Трампа не ехать в Москву на 9 Мая Американский лидер Дональд Трамп принял решение не посещать празднование Победы 9 мая в Москве. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил высокопоставленный представитель американской администрации.

03:00 Матчи Лиги 1 будут проходить без зрителей до 15 апреля из-за коронавируса Матчи французской футбольной Лиги 1 будут до 15 апреля проходить без зрителей из-за ситуации с распространением коронавируса.

03:00 Число заражённых коронавирусом во Франции увеличилось до 1606 Число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 во Франции достигло 1606.

03:00 В Саратовской области рассказали о проверке после нападения собаки на пятилетнего мальчика В СУ СК России по Саратовской области заявили о проверке после нападения собаки на пятилетнего ребёнка.

03:00 В Крыму стартовал сбор подразделений ракетных войск и артиллерии ЧФ Лагерный сбор военнослужащих подразделений ракетных войск и артиллерии стартовал на Черноморском флоте.

03:00 В Тверской области рассказали о ходе расследования гибели семилетней девочки В СУ СКР по Тверской области рассказали о ходе расследования уголовного дела, которое было возбуждено после гибели семилетней девочки в селе Чамерево Весьегонского района.

03:00 Эксперт прокомментировал ситуацию с изменением климата в России Зампред комитета Госдумы по экологии и окружающей среде Игорь Черкасов прокомментировал ситуацию с изменением климата в России и влиянием природных процессов на развитие страны.

03:00 Проживающая в Риме россиянка прокомментировала введение карантина в Италии Россиянка, проживающая в Риме, рассказала об обстановке в городе в связи с введением карантина на всей территории Италии из-за коронавируса.

03:00 В Подмосковье рассказали об усилении мер дезинфекции в общественном транспорте Первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова заявила об усилении мер дезинфекции в общественном транспорте с целью профилактики вспышки вирусных инфекций.

03:00 Эксперт прокомментировал новую схему интернет-мошенничества Эксперт по кибербезопасности Андрей Масалович дал рекомендации, как не стать жертвой новой мошеннической схемы, получившей название «Белый кролик».