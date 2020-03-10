RMF24: главком вооружёнными силами Польши заразился коронавирусом в Германии

В Польше уже насчитывается 20 человек, заражённых коронавирусом. Среди них и главнокомандующий вооружёнными силами Польши генерал Ярослав Мика, который пребывал в Германии на конференции Defender 2020, сообщает RMF 24. Радиостанция отмечает, что военный был госпитализирован, а в отношении сопровождающих его лиц и экипажа самолёта был введён режим карантина.
После возвращения из Германии с конференции по вопросу международных учений Defender 2020 у главнокомандующего вооружёнными силами Польши генерала Ярослава Мика был обнаружен коронавирус. Сопровождающих генерала лиц обязали соблюдать карантин, а сам генерал был госпитализирован, сообщил радиостанции RMF 24 пресс-секретарь главнокомандующего вооружёнными силами Польши подполковник Марек Павляк.
Он добавил, что в отношении всех пассажиров, которые были на борту самолёта CASA C-295, а также экипажа был введён режим карантина.
10 марта в Польше было подтверждено три новых случая заражения коронавирусом: один в Варшаве и два в городе Цешин. Об этом сообщил министр здравоохранения Лукаш Шумовский. В целом в Польше зарегистрировано 20 случаев заражения коронавирусом, включая генерала Ярослава Мика, резюмирует RMF 24.
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