N-TV: коронавирус «вообще не беспокоит» Трампа и не остановит его предвыборного турне

Дональд Трамп не намерен прерывать своё предвыборное турне в связи с опасностью заражения коронавирусом, сообщает немецкий телеканал N-TV. Действующий американский президент заявил, что это его «вообще не беспокоит». Демократы Берни Сандерс и Джо Байден пока также не отказывались от крупных выступлений перед своими сторонниками.

В ноябре в США снова будут выбирать президента. Несмотря на новые случаи заражения коронавирусом, действующий лидер Белого дома продолжает своё предвыборное турне, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV.

Дональд Трамп не пожелал прервать своё турне, несмотря на опасность коронавируса. «У нас гигантские митинги, и у нас всё идёт очень хорошо, мы проделали фантастическую работу в этом отношении», — заявил Трамп на совместной пресс-конференции с главой Бразилии Жаиром Болсонару во Флориде, говоря об эпидемии коронавируса.

На данный момент в США зафиксировано свыше 400 подтверждённых случаев заболевания коронавирусом. 19 человек погибло, большинство из них находились в штате Вашингтон. Впервые подтвердилось наличие инфекции в самой столице. До сих пор неясно, где заразился пациент. По данным властей, он не ездил за границу и не контактировал с другими инфицированными.

Несмотря на то, что с выявлением нового случая заражения коронавирус подобрался ближе к Белому дому, Дональд Трамп излучает уверенность. «Я вообще не обеспокоен», — подчеркнул он.

Как отмечает немецкий телеканал, в субботу стало известно о том, что участник конференции консерваторов в конце февраля, в которой также принимали участие Трамп и вице-президент Майк Пенс, показал положительный результат при тесте на коронавирус. По данным организаторов, участник помещён на карантин в клинике в Нью-Джерси. С Трампом или Пенсом он не контактировал.

Обращение американского президента с коронавирусом и его противоречивые советы гражданам США спровоцировали в стране всплеск критики. На пресс-конференции в пятницу Трамп ошибочно заявил, что все граждане ЕС могут в любое время пройти тест на коронавирус. Губернатора особенно сильно заражённого штата Вашингтон он назвал змеем. Кроме того, Трамп сказал, что удивлён тем, что до сих пор бывают случаи смертельного исхода от гриппа.

Не только Трамп не хочет отменять свои предвыборные митинги, вопреки кризису с коронавирусом. Стремящиеся стать кандидатами в президенты от демократической партии Берни Сандерс и Джо Байден до сих пор также не отказывались от больших выступлений перед своими сторонниками, подчёркивает N-TV.