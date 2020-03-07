Washington Times: штаб Трампа подал в суд на CNN за клевету о «российской помощи»

Команда Дональда Трампа решила начать судебные тяжбы с CNN. Телеканал обвиняют в публикации недостоверных материалов, в которых утверждалось, что на предстоящих выборах штаб президента рассчитывает на помощь Москвы, сообщает The Washington Times.
Штаб Трампа подал судебный иск о защите чести и достоинства против CNN. Представители президента требуют от канала возмещение за «намеренную публикацию ложных заявлений» о том, что кампания якобы стремилась заручиться поддержкой Москвы на грядущих выборах, пишет The Washington Times.
В жалобе указывается на репортажи CNN от 25 февраля. В них утверждалось, что команда Трампа «оценивала потенциальные риски и выгоды от очередного обращения к России за помощью в 2020 году и решила не исключать такой вариант».
«Эти заявления были и остаются на 100% ложными и клеветническими, — заявила Дженна Эллис, старший юридический консультант штаба Трампа. — В жалобе говорится, что CNN был осведомлён о недостоверности (материала. — ИноТВ) при публикации, но намеренно опубликовал его с целью нанести ущерб кампании, вводя в заблуждение своих собственных читателей».
По словам Эллис, команда президента потребовала в письменной форме, чтобы телеканал извинился и убрал лживый репортаж. Но CNN отказался идти навстречу.
Это уже не первый иск против американских СМИ, который штаб Трампа подал за последнее время. Ранее представители предвыборной кампании начали аналогичную тяжбу с The New York Times и The Washington Post, обращает внимание издание.
Эллис отметила, что иски против CNN, The New York Times и The Washington Times призваны привлечь к ответственности издателей за их «опрометчивые ложные сообщения». Кроме того, они должны подтвердить, что кампания не имела каких-то взаимовыгодных соглашений и не участвовала в «сговоре» с Москвой.
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