Hill: большинство американцев верят в новое «российское вмешательство»

Большинство американцев убеждены в существовании доказательств того, что Россия пытается повлиять на ход проходящих в США президентских выборов, сообщает The Hill со ссылкой на последний соцопрос Harvard CAPS-Harris Poll, ежемесячно проводимый компанией The Harris Poll при участии Центра американских политических исследований Гарвардского университета. Как пишет The Hill, на вопрос о том, верят ли они, что доказательства вмешательства Москвы в выборы существуют, на этот раз утвердительно ответили 50% респондентов, а отрицательно — 41%.

«Большинство избирателей до сих пор считают, что Россия оказывает поддержку избирательному штабу Трампа, и отвергают предположения о том, что Москва помогает штабу (кандидата в президенты от Демократической партии США. — ИноТВ) Сандерса — несмотря на то что эта информация (о помощи Трампу. — ИноТВ) уже была опровергнута и названа мнением представителей разведслужб, — также сообщил, комментируя результаты исследования, руководитель организационного комитета опроса Марк Пенн. — Вне зависимости от того, правда это или нет, американские избиратели так считают». По данным The Hill, 64% участников опроса заявили, что доказательства вмешательства России в выборы на стороне Сандерса.

В прошлом месяце американские разведслужбы сообщили конгрессу США о том, что Россия, вероятно, принимает участие в «дезинформационных кампаниях», направленных на американские праймериз и выборы, напоминает корреспондент The Hill. Кремль, впрочем, информацию о каком бы то ни было вмешательстве в американскую политику со своей стороны опроверг, отмечает журналист.

Один из главных кандидатов на праймериз Демократической партии Берни Сандерс также заявил в феврале, что американские разведслужбы уведомили его штаб о намерении России посодействовать его выдвижению, говорится в материале The Hill. «Какую роль они планировали сыграть, непонятно. Нам лишь рассказали, что в нынешнюю гонку будет вмешиваться Россия, а также другие страны, — цитирует Сандерса издание. — Самое гадкое в их действиях — а я некоторые из их твитов и других материалов уже видел — заключается в том, что они пытаются нас разделить. Именно этого они и добились в 2016 году».

Опрос проводился с 26 по 28 февраля через интернет среди 2592 американских граждан, зарегистрировавшихся в качестве избирателей, уточняется в материале The Hill. По данным газеты, респонденты были подобраны по возрасту, полу, расе и этнической принадлежности, образованию и политическим предпочтениям таким образом, чтобы наиболее точно отражать реальный состав населения США.