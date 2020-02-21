WaPo: предположения Сандерса о «российском вмешательстве» в выборы 2020 бездоказательны

Кандидат в президенты США от Демократической партии Берни Сандерс намекнул, что Россия, возможно, вмешивается в ход текущей предвыборной кампании, пишет The Washington Post: отмечается, что это предположение политик высказал в ответ на обвинения за поведение своих наиболее ярых сторонников, сеющих ненависть в соцсетях. Впрочем, прямых доказательств того, что «российские тролли» вмешиваются в ход предвыборной борьбы, притворяясь сторонниками Сандерса, нет, пишет издание.

В минувшую среду американский сенатор Берни Сандерс намекнул, что в разжигании розни и неприязни внутри Демократической партии США виновны не его сторонники, а манипулирующая соцсетями Россия, пишет The Washington Post.

Издание напоминает, что в ходе дебатов оппоненты Сандерса обвинили его за поведение наиболее ярых сторонников сенатора: в ответ Сандерс косвенно перевёл вину на Россию. «Все мы помним 2016 год и попытки России и других вмешаться в наши выборы и разделить нас. Я не говорю, что это происходит сейчас, но это меня бы не удивило», — приводит The Washington Post слова Сандерса.

Впрочем, эксперты подвергли слова политика сомнению: по их словам, прямых доказательств того, что «российские тролли» вмешивались в предвыборную кампанию 2020 года, притворяясь сторонниками Сандерса, нет.

Как пишет издание, предположения Сандерса показали, сколь мало существует стандартов для оценки обвинений во вмешательстве со стороны России и прочих акторов. Отмечается, что сторонники сенатора сразу же поддержали его инсинуации.

«В открытых источниках мы не нашли никаких свидетельств тому, что интернет-сообщество сторонников Сандерса могло подвергнуться воздействию российского вмешательства», — заявил директор лаборатории цифровой криминалистики Атлантического совета Грэм Бруки. Кроме того, Бруки добавил, что подобные бездоказательные заявления затрудняют реакцию на реальные факты вмешательства. Об отсутствии свидетельств «российского вмешательства» также заявили представители Facebook и Twitter.

Сам Сандерс также заявил, что его кампания ничем не отличается от кампаний других кандидатов: при этом критики говорят, что именно его сторонники отличаются наибольшей непримиримостью. Эта тема, в том числе, затрагивалась другими кандидатами в президенты от Демократической партии — к примеру, Питером Буттиджичем. Также отмечается, что сам Сандерс уже многие годы защищает агрессивную тактику своих сторонников.