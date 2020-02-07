Fox News: Трамп был и остался одиночкой, за социалистом Сандерсом — мощное радикальное движение

В 2016 году Дональд Трамп вступил в противоборство с истеблишментом Республиканской партии и победил его, однако так и не нашёл в Вашингтоне единомышленников, констатирует Fox News. Как отмечает телеканал, в 2020 году истеблишмент Демократической партии пытается не допустить победы Бернарда Сандерса, однако тот, в отличие от Трампа, опирается на мощное организованное движение, желающее изменить Америку до неузнаваемости.

Параллели между президентской кампанией Дональда Трампа в 2016 году и нынешней кампанией Берни Сандерса очевидны, и сегодня о них многие говорили. Но вам следует знать, что между ними есть и различия, причём эти различия могут коренным образом изменить нашу страну.



В 2016 году революцию возглавлял один-единственный человек, кандидат с нонконформистскими взглядами, смелостью и энергией. Он баллотировался наперекор республиканскому истеблишменту — партии Джеба Буша — и поверг его. Никто такого не ожидал, потому что никто не понимал, насколько слаб истеблишмент на самом деле. Это было свежепокрашенное здание, поеденное термитами. Трамп толкнул его, и оно упало грудой обломков, да так и остаётся по сей день. Никто не отстроил его заново.



Когда над руинами взошло солнце, оказалось, что трамповское движение состоит, по сути, из одного человека. Человека, у которого, помимо смелости и выдающегося чутья, есть лишь крайне ненадёжные союзники в Вашингтоне. Те, кто должен был помочь ему выстроить совершенно новую партию, представляющую интересы и чаяния среднего класса, вместо этого решили переждать и в точности воссоздать снесённое им здание. В их глазах Трамп был не освободителем, а оккупантом.



В итоге Трамп правил так же, как победил. В одиночку.



А Берни Сандерс сегодня совсем в другом положении. Эффективным кандидатом он является по тем же причинам, что и Трамп: он знает, что думает, и не боится это высказывать. Но он, в отличие от Трампа, борется не в одиночку. Сандерс возглавляет полностью сформировавшееся политическое движение. Движение, преимущество которого — пять лет планирования и организационной работы.



Ядро его электората составляют, с одной стороны, студенты-идеалисты, с другой — циничные выборные должностные лица. Все они точно знают, во что верит Берни Сандерс, и тоже в это верят. Если завтра Сандерс уйдёт, их дело продолжится. Это движение сосредоточено не только на победе на президентских выборах, но и на управлении страной.



Избиратели Сандерса не смущены и не испуганы. Никто не орёт на них в ресторанах и не бьёт их по лицу за то, что они носят кепки с именем Берни. Они гордятся тем, как они собираются голосовать в ноябре. Они знают, что они на подъёме. Они верят, что будущее принадлежит им. Эта вера придаёт им силы. Она же делает их радикалами.



Эти люди не из тех, кто планирует в случае своего избрания издать ряд символических указов и поработать над налоговыми ставками. Они планируют переделать американское общество. Сверху донизу. Они сформулировали программу, от амбициозности которой захватывает дух. Найдите часик и прочтите её. Они планируют так перестроить страну, что вы её не узнаете.



Всё это повергает в ужас демократический истеблишмент, чья давняя стратегия — ослаблять страну настолько, чтобы над ней можно было господствовать, но чтобы деньги при этом не иссякали. Берни обещает положить конец их мошенническому обогащению. Объятые паникой, они поддерживали одного неправдоподобного кандидата за другим: Камалу (Харрис. — ИноТВ), Байдена, мэра Пита (Буттиджича. — ИноТВ), а теперь Майкла Блумберга. Но тщетность и обречённость всех этих попыток настолько очевидна! Это призрак политики прошлого. Пути назад больше нет.



После того, что произошло минувшим вечером, ясно, что лидеры Демократической партии больше не могут быть лидерами. Ребята из Гарварда, управлявшие якобы блестящей кампанией Хиллари, только что доказали, что не могут написать работающее приложение для голосования. Истеблишмент окончательно и совершенно дискредитировал себя. Больше этим людям никто не поверит. И хорошо, они этого заслужили. Проблема в том, что за этим последует.



Дата выхода в эфир 04 февраля 2020 года.