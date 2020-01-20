HuffPost: «Никто не совершенен» — Берни Сандерс объяснил отсутствие женщин-президентов в США

Американский сенатор и кандидат в президенты США от Демократической партии Берни Сандерс указал на то, что гендерная предвзятость среди американских избирателей продолжает оставаться препятствием для женщин, баллотирующихся на пост главы государства, пишет The Huffington Post.

Как напоминает издание, в последние дни Сандерс оказался под пристальным вниманием СМИ из-за его беседы в 2018 году с сенатором Элизабет Уоррен, также претендующей на должность главы Белого дома. Тогда, по словам Уоррен, он якобы сказал, что женщину в США не могут избрать на пост главы государства. Между тем Сандерс отрицает, что заявлял такое.

«Мне сложно представить, как кто-либо в 2020 году может не верить в то, что женщина может стать президентом Соединённых Штатов», — прокомментировал ситуацию Сандерс.

При этом на вопрос о том, действительно ли пол до сих пор остаётся препятствием для женщин, претендующих на пост главы Белого дома, сенатор ответил утвердительно.

«Но я думаю, что у всех есть свой набор проблем, — добавил он. — Мне 78 лет. Это проблема. Многие люди говорят: «Ну, мне нравится Берни. Он хороший человек, однако ему 78 лет». Поэтому приходится настаивать: «Пожалуйста, взгляните на то, что я в целом из себя представляю».

Он также привёл в качестве противоположного примера 38-летнего демократа Пита Буттиджича. Некоторые избиратели, по словам Сандерса, могут подумать, что он слишком молод для должности президента. Схожим образом электорат может не захотеть видеть женщину в качестве президента США.

«В каждом можно найти какие-то негативные аспекты, — подчеркнул Сандерс. — Но я очень надеюсь на то, что американский народ будет смотреть в целом на кандидата, а не на их пол, сексуальную ориентацию, возраст. Никто не совершенен. У всех есть свои преимущества. У всех есть свои недостатки».

И Сандерс не одинок в своей тревоге по поводу гендерной предвзятости американцев, пишет The Huffington Post. Как показал прошлогодний опрос The Washington Post, граждане США обеспокоены тем, что их соотечественники могут засомневаться, стоит ли выбирать женщину на пост главы государства.