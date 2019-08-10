Fox News: Сандерс пообещал раскрыть тайны НЛО, если станет президентом США

Сенатор-демократ Бернард Сандерс заявил, что ознакомит американцев с материалами об инопланетянах, если его изберут президентом, передаёт Fox News. Как отмечают комментаторы телеканала, многие кандидаты обещают избирателям прозрачность, но потом что-то мешает им сдержать слово.

ЛОРЕНС ДЖОНС, комментатор Fox News: Пришло время для обзора предвыборной гонки 2020 года. Наша первая тема: если раньше вы считали Берни (Сандерса. — ИноТВ) немного чокнутым, погодите, вы ещё не всё слышали! Сандерс обещает раскрыть информацию об инопланетянах, если окажется в Белом доме. Взгляните!



ДЖО РОГАН, ведущий подкаста: Если бы вы вступили в должность и узнали что-то об инопланетянах, об НЛО, вы бы поставили нас в известность?



БЕРНАРД САНДЕРС, сенатор, кандидат в президенты США: Вот что я вам скажу: моя жена стала бы требовать, чтобы я поставил вас в известность!



ДЖО РОГАН: Ваша жена одержима НЛО?



БЕРНАРД САНДЕРС: Нет, она не одержима НЛО. Она говорит: «Берни, что происходит? У тебя есть доступ к записям?»



ДЖО РОГАН: А у вас нет доступа?



БЕРНАРД САНДЕРС: Нет. Честное слово, нет.



ДЖО РОГАН: Хорошо, но вы дадите нам знать?



БЕРНАРД САНДЕРС: Ладно, я приду, и мы объявим об этом в вашей программе. Как вам такая идея?



ДЖО РОГАН: Будьте так добры!



ЛОРЕНС ДЖОНС: Итак, Дана, ясно, что он курит. Видно, как он смеётся.



ДАНА ПЕРИНО, комментатор Fox, бывший пресс-секретарь Белого дома: Я не знаю. Потому что я никогда этого не курила и не знаю, как это выглядит. Но…



ГРЕГ ГАТФЕЛД, ведущий Fox News: Вы принимаете это только с едой, я прав?



ДАНА ПЕРИНО: … я бы сказала, что это похоже на подкуп.



ГРЕГ ГАТФЕЛД: Только мармеладные мишки!



ДАНА ПЕРИНО: Он пытается подкупить избирателей. Так? Люди ведь так хотят узнать эту информацию об НЛО. Он говорит: «Я сделаю это!» — а ведь наверняка не сделает! ЦРУ ему не даст.



ГРЕГ ГАТФЕЛД: НЛО существуют! Они живут в волосах у Берни. Но они такие микроскопические! Кстати, так поступают все президенты, то есть кандидаты. Они делают такие заявления. Но стоит им увидеть файлы, как их память стирается! Так что они ничего не помнят!



ДОННА БРАЗИЛ, комментатор Fox News, политтехнолог: Знаете, у Министерства обороны была программа, кажется, на 22 миллиона долларов, чтобы отслеживать такие вещи. Её закрыли, когда сокращали расходы. Но мне было бы интересно узнать, есть ли кто-то ещё…



ЛОРЕНС ДЖОНС: Я в это не верю!



ДОННА БРАЗИЛ: А я верю.



Дата выхода в эфир 08 августа 2019 года.