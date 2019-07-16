Fox News: интернет-шутники собираются на штурм «Зоны 51» — но ВВС США совсем не смешно

Набирающая в Facebook популярность шуточная страница, предлагающая пользователям поучаствовать в штурме знаменитой «Зоны 51», где, как гласят многие теории заговора, Вашингтон держит тела инопланетян, взволновала руководство американских ВВС, сообщает Fox News. Несмотря на то, что собравшиеся поучаствовать в «штурме» пользователи могут в итоге оказаться «российскими ботами», командование американской военной авиации поспешило напомнить о том, что «Зона» на деле является полигоном для боевых стрельб, и незаконное проникновение туда может закончиться весьма печально, говорится в репортаже канала.

Многие люди считают распространяемую в интернете идею о штурме «Зоны 51», где, как утверждают конспирологи, наше правительство хранит замороженные тела пришельцев, обыкновенной информационной наживкой, нужной для привлечения внимания пользователей. Тем не менее, ВВС США, судя по всему, воспринимает эти угрозы очень даже всерьёз. Об этом нам сегодня расскажет из Пентагона наш корреспондент по вопросам национальной безопасности Дженнифер Гриффин.

Это была шутка, но ВВС США восприняли её всерьёз: в Facebook появилась страница — кстати, её создатели даже не скрывали, что это фейк для привлечения «лайков», — с предложением поучаствовать в штурме базы ВВС в штате Невада, именуемой «Зоной 51». Вокруг неё вот уже не одно десятилетие строятся различные теории заговора, связанные с НЛО и пришельцами.

Поучаствовать в объявленном на странице мероприятии под названием «Штурмуем Зону 51! Всех нас они не остановят», назначенном на конец сентября, согласились более миллиона пользователей. В описании предстоящего события говорится: «Нас их пули не догонят. Давайте-ка поглядим на этих пришельцев». ВВС этого оказалось достаточно — и они встревожились.

В ВВС упомянутое в Facebook место «Зоной 51» не называют: для них оно является крупнейшим в США полигоном для боевых стрельб площадью почти 12 тысяч квадратных метров, расположенным на территории авиабазы «Неллис» в штате Невада. Это, кстати, одна из многих причин, по которым командование ВВС не желает, чтобы люди пытались незаконно проникнуть на территорию базы — в штабе беспокоятся, что некоторые из них могут погибнуть. Как заявила официальный представитель ВВС, «любые попытки незаконным образом попасть на военные объекты или полигоны несут в себе опасность».

Интерес к случаям наблюдения НЛО разгорелся в обществе с новой силой после того, как в этом году стало известно, что вооружённые силы потратили на исследование таких объектов 22 миллиона долларов, а также опубликовали новые засекреченные наставления о том, как пилотам следует о них докладывать. А в прошлом месяце представители командования ВМС проинформировали несколько сенаторов в Вашингтоне о том, как их пилоты натыкались на НЛО — в частности, вот об этом инциденте:

АМЕРИКАНСКИЙ ПИЛОТ: Ух ты, попался! (смеётся) Ура! Что это за фигня-то такая?

Это случилось четыре года назад во время выполнения командой пилотов истребителей F/A ВМС тренировочного задания в районе восточного побережья США — и данный объект так и не опознали.

ЭКСПЕРТ FOX News: Там были объекты, которые выполняли различные фигуры и манёвры, не демонстрируя при этом каких-либо видимых признаков работающей двигательной установки.

ДЖЕННИФЕР ГРИФФИН, корреспондент Fox News в Пентагоне: Впрочем, действительно ли существуют эти 1,1 миллиона пользователей Facebook, изъявивших желание штурмовать «Зону 51», или же речь идёт о российских «ботах», не ясно.

Дата выхода в эфир 15 июля 2019 года.