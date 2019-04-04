Fox News: США разрешили российскому самолёту взглянуть на секретную базу в Неваде

Российский самолёт-разведчик Ту-154 пролетел над рядом американских военных баз в рамках Договора по открытому небу, сообщает Fox News. Среди прочего, наблюдателям из России удалось взглянуть на ещё недавно абсолютно секретную Зону 51. Долгое время любители теорий заговора считали, что там проводились исследования НЛО и работы над технологиями по путешествиям во времени.

В рамках Договора по открытому небу российский самолёт недавно пролетел над несколькими американскими военными базами. По информации Fox News, россиянам даже разрешили взглянуть на один из самых секретных военных объектов США — Зоной 51.



Первым российский самолёт-разведчик Ту-154 заметили над штатом Северная Каролина. Как выяснили журналисты, полёт состоялся 28 марта и входил в ряд мероприятий по программе «Открытое небо».



Сама идея Договора по открытому небу принадлежит американскому президенту Дуайту Эйзенхауэру — он выдвинул предложение ещё в 1955 году. Однако подписали соглашение лишь к 1992 году. По условиям документа, каждое подписавшее его государство может с краткосрочным уведомлением проводить невооружённые разведывательные полёты над территориями других стран — участниц договора, «чтобы собрать данные о военных силах и активности».



Как указано в самом договоре, одной из задач соглашения является создание доверительных отношений между государствами. На сегодня документ подписали всего 34 страны, включая США, Россию и Германию, пишет канал. Что примечательно, Китай в Договор по открытому небу не входит.



По условиям соглашения, сторона-наблюдатель должна как минимум за 72 часа до запланированного полёта предупредить «принимающую сторону». Затем у государства есть 24 часа, чтобы одобрить запрос и спросить, требуется ли наблюдателям самолёт или они полетят на своём. Также страна, проводящая разведмиссию, обязана предоставить план своего полёта, и «принимающее» государство может настаивать на изменениях лишь из соображений логистики или безопасности.



На запросы Fox News ни ВВС, ни Минобороны США пока не ответили. Но ранее представители ВВС заявляли журналистам, что полёт Ту-154 согласован. На борту также находились представители американской стороны, которые в свою очередь наблюдали за российскими наблюдателями.



Самолёт пролетел над Сакраменто, штат Калифорния, а также над другими военными объектами на западном побережье США. Российским наблюдателям удалось сверху оценить, что происходит на авиабазе Эдвардс, военно-морской базе в Коронадо, базе морской пехоты Кэмп-Пендлтон, а также на полигоне в штате Невада, известном как Зона 51.



Fox News обращает внимание, что долгое время американские власти вообще не признавали существование базы в Неваде, но после того, как в 2013 году был обнародован ряд рассекреченных документов, информацию официально подтвердили.