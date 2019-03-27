Hannoversche Allgemeine: российские самолёты в Венесуэле напомнили немецкому политику Карибский кризис

Отправив военные самолёты в Венесуэлу, Россия впервые со времён Карибского кризиса нарушила Доктрину Монро, заявил эксперт по внешней политике от Свободной демократической партии (СвДП) Александр Граф Ламбсдорф. Кремль в очередной раз поддержал «автократический режим», послав сигнал всем правителям в этом мире: «смотрите, если станет тяжко, вы можете на нас рассчитывать».

Эксперт по внешней политике от Свободной демократической партии (СвДП) Александр Граф Ламбсдорф раскритиковал Россию за отправку в Венесуэлу своих солдат, сообщает Hannoversche Allgemeine. Он сравнил сложившуюся в южноамериканской стране ситуацию с Карибским кризисом.



«Ситуация может вызвать ещё больший раскол, потому что таким образом Москва нарушает Доктрину Монро — впервые со времён Карибского кризиса, — хотя военные самолёты не сравнить с ядерным оружием», — объяснил политик. Произошедшее — это «выражение новой внешнеполитической уверенности» Кремля, добавил он.



Доктрина Монро — это, конечно, не международное право, признаёт Ламбсдорф, «но содружество стран уже давно согласилось с тем, что в западном полушарии вопросы должны решаться без вмешательства извне». Россия в очередной раз поддержала «автократический режим», подчеркнул политик: «Это сигнал всем правителям в мире: смотрите, если станет тяжко, вы можете на нас рассчитывать».



Впрочем, Венесуэла — не Сирия, отмечает Ламбсдорф: «И я не думаю, что Россия вступит в войну». Но это сигнал, что в случае американского вторжения в южноамериканскую страну войска США столкнутся с российскими солдатами, пояснил член партии СвДП.



Депутат зелёных Омид Нурипур также выступила с критикой в адрес России: «Своими действиями Кремль обостряет ситуацию, вместо того чтобы обеспечивать коридоры для бесперебойных поставок гуманитарной помощи миллионам нуждающихся. Не нужно поддерживать политику Трампа в отношении Венесуэлы, чтобы понять, что стоит за действиями Путина».