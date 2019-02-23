CNN: Россия грозит США ракетами, компенсируя «ограниченный» оборонный бюджет

Владимир Путин предупредил Вашингтон о том, что если США инициируют новый Карибский кризис, Москва будет к нему готова — в том числе и благодаря новейшим гиперзвуковым ракетам, сообщает CNN. Как отмечается в репортаже канала, как и для Ирана или Северной Кореи, развитие ракетного оружия является со стороны Москвы попыткой подорвать военное преимущество Америки, несмотря на свой «ограниченный» военный бюджет.

Президент России заявил, что готов к кризису по типу Карибского, если этого хотят США. С того момента, как Вашингтон приостановил своё участие в одном из договоров об ограничении ядерного оружия времён холодной войны, Россия уже неоднократно предупредила, что если Америка разместит ракеты в Европе, Москва ответит тем же. С подробностями из Москвы — Фред Пляйтген.



Владимир Путин ужесточил свою риторику в отношении США — российский лидер заявил, что если между Москвой и Вашингтоном случится ядерное противостояние, отступать он не станет.



ВЛАДИМИР ПУТИН, президент России: … но это же не повод для того, чтобы доводить дело до какого-то противостояния на уровне Карибского кризиса 60-х годов прошлого века. Думаю, что мы, во всяком случае, этого не хотим. Если там кто-то хочет, то пожалуйста. Я назвал сегодня, что будет. Пусть считают.



Важный фактор в расчёте Путина — его растущий арсенал ракет: президент утверждает, что если США разместят ядерные ракеты средней дальности в Европе, Россия в свою очередь разместит гиперзвуковые ракеты, якобы способные летать со скоростью, превышающей скорость звука в девять раз, у побережья США.



ВЛАДИМИР ПУТИН: В нейтральных водах, просто в океане, никто не запрещает двигаться военным кораблям и подводным лодкам. Плюс, они еще не на территории, они же двигаются, их еще обнаружить надо.



Несмотря на хорошие отношения с президентом Трампом, Владимир Путин серьёзно ускорил российские ракетные программы — и не скрывает, что такой шаг даёт Москве преимущество перед Америкой.



ВЛАДИМИР ПУТИН: …сколько будет до центров принятия решения, которые создают для нас определенные угрозы? Это будет не в их пользу, во всяком случае, сегодня. Это уже точно совершенно.



Россия вместе с Северной Кореей и Ираном входит в число противников США, имеющих ограниченные оборонные бюджеты и пытающихся нейтрализовать доминирующее положение США в военной сфере посредством развития ракет большой дальности. Эти же ракеты, как заявил CNN бывший командир иранского Корпуса Стражей Исламской революции, также применяются в качестве козыря на переговорах.



ХОССЕЙН КАНАНИ МОГАДДАМ, бывший командир Корпуса Стражей Исламской революции: Один из наших методов по противодействию санкциям заключается в том, чтобы увеличивать масштабы нашей ракетной программы. Мы чётко идём по этому пути — чем больше ужесточают санкции, тем больше мы будем наращивать силы и средства в плане ракет.



России также пришлось снизить расходы на военные нужды из-за санкций США, однако её ракетная программа, пишет Владимир Путин, продолжает развиваться на полной скорости. Фред Пляйтген, CNN, Москва.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 23 февраля 2019 года.