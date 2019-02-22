DN: мир ждёт «дестабилизирующий сценарий», если США и Россия откажутся и от СНВ-III

Шансы на продление знакового договора СНВ-III о сокращении стратегических ядерных вооружений постепенно тают, пишет Defense News. Как отмечает портал, если на фоне развала ДРСМД стороны не продлят этот договор до момента его истечения в 2021 году, риск ядерного конфликта между Москвой и Вашингтоном существенно вырастет.

Шансы на своевременное продление знакового договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), которому до сих пор удавалось сдерживать «порывы» США и России по созданию огромного ядерного арсенала, постепенно тают, пишет Defense News.

Именно об этом говорилось на недавней Мюнхенской конференции по безопасности, где бывшие противники по холодной войне занялись взаимными обвинениями в нарушении Договора о сокращении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Тем не менее, по мнению многих аналитиков, эта разрушительная перепалка ставит под вопрос судьбу старшего родственника ДРСМД — СНВ-III, действие которого заканчивается в феврале 2021 года.

«Соединённые Штаты не доверяют России и тому, как она соблюдает договоры после истории с ДРСМД, — отметил заместитель генерального директора Международного института стратегических исследований Кори Шейк. — И для того есть основания».

Администрация Трампа вышла из ДРСМД после того, как Вашингтон заявил, что Москва «втайне развернула или испытала» ракеты, нарушающие это соглашение. В ответ на это Россия сообщила о своём намерении выйти из договора, а также быстро разработать ракеты класса, запрещённого по условиям документа.

Хотя СНВ-III будет работать ещё два года, время начинает поджимать, предупреждает старший советник по делам Европы в Международном институте стратегических исследований Франсуа Эсбур. По его словам, учитывая, что администрация Трампа не слишком активно стремится к продлению договора, существует реальная угроза развала СНВ-III. Тем не менее эксперт считает, что Москва в этом отношении несёт на себе одинаковую с Вашингтоном степень вины.

Договор СНВ-III 2010 года накладывает ограничения на типы стратегического ядерного оружия, а также предусматривает режим учёта, призванный гарантировать, что обе страны соблюдают порог в 700 стратегических ракет и бомбардировщиков и 1550 ядерных боеголовок.

Во время своего выступления в Мюнхене замминистра иностранных дел России Сергей Рябков поднял тему технического разногласия, которое преследует СНВ-III с прошлого года. Американцы, по его словам, переделали 56 пусковых установок Trident II и 41 тяжёлый бомбардировщик B-52H под неядерное использование, выведя их таким образом из-под режима надзора. Хотя подобные переделки дозволены по условиям договора, Рябков отметил, что Москва не может проверить, было ли это сделано необратимым образом.

Более того, Рябков сообщил, что Москва проделала дополнительную работу, чтобы представить конкретные технические пути решения этой проблемы. «Но никакого ответа или интереса в продолжении дискуссии не последовало», — констатировал дипломат.

«Существует растущий риск того, что действующая американская администрация намеренно продолжает разговоры на тему того, что у нас есть много времени, словно нам не о чем волноваться, до тех пор, пока договор сам не канет в лету в феврале 2021 года, — добавил Рябков. — Это станет еще одним невероятным шоком для системы контроля над вооружениями».

По словам Эсбурга, сценарий, при котором оба договора о контроле над вооружениями прекратят действовать, будет крайне дестабилизирующим.

«Если уйдёт и СНВ-III, то будет больше невозможно понять, какое оружие ядерное, а какое нет», — сообщил он, добавив, что это увеличит вероятность обмена ядерными ударами.

По словам Рябкова, официальная позиция России такова: Москва хочет обсудить продление договора на 5 лет. Однако, как считает бывший заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Эвелин Фаркас, к подобным «благостным заявлениям стоит относиться с толикой скептицизма».

«Русские всегда готовы к диалогу, — добавила она. — Дело не в разговорах, а в том, на что они готовы пойти».

Тем не менее, по её словам, администрация Трампа также не пылает желанием продлевать этот договор. «Мне кажется, что сейчас переговоры по СНВ-III стоят не слишком высоко на их повестке дня. И я не думаю, что они начнут их в ближайшее время», — подытожила Фаркас.