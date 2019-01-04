Guardian: разрушая договоры о контроле за вооружениями, Вашингтон делает мир опаснее

Усилиями советника Дональда Трампа по нацбезопасности Джона Болтона США движутся к полному разрушению международной архитектуры по контролю за вооружениями, пишет The Guardian. Как подчёркивает корреспондент издания, и российские, и американские эксперты уверены, что поведение Вашингтона приведёт лишь к новой гонке вооружений.

В 1983 году «скромному» советскому офицеру Станиславу Петрову пришлось принимать решение, «уничтожать мир или нет» — системы обнаружения, за которыми наблюдал Петров, зафиксировали запуск нескольких баллистических ракет из США по СССР и сообщили, что они достигнут цели через 25 минут. Петров не стал уведомлять вышестоящее начальство и ничего не предпринял, рассудив, что речь шла о сбое — и оказался прав, предотвратив таким образом ядерный конфликт, пишет The Guardian.



Петров скончался на 78 году жизни в уже минувшем году — на самом пороге «коллапса архитектуры, которая как минимум два поколения поддерживала контроль за ядерным оружием», констатирует корреспондент британской газеты. Как подчёркивает журналист, потенциальные ядерные конфликты, вероятно, покажутся многим атавизмами холодной войны, однако соглашения, созданные для их предотвращения, возникли совсем недавно, и они теперь подвергаются всё большей опасности: во-первых, США под влиянем советника президента Дональда Трампа по нацбезопасности Джона Болтона пообещали выйти из Договора о РСМД; во-вторых, президент Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Путиным раскритиковал ещё и договор СНВ-3, подписанный в 2010-м Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым и заканчивающий своё действие к 2021 году. В свою очередь, Россия недавно пригрозила Соединённым Штатам новыми моделями оружия, способными нести ядерные боеголовки, отмечает автор материала.



И российские, и американские эксперты предупреждают, что хотя договоры РСМД и СНВ-3 не идеальны, заключать новые соглашения гораздо сложнее, чем разрушать старые, а потому вероятность новой гонки вооружений растёт, говорится в статье. «Из-за решения (Вашингтона. — ИноТВ) по ДРСМД и того, что обе страны так и не начали реальное обсуждение возобновления СНВ-3, мы словно во сне движемся к новой гонке ядерных вооружений», — заявил в этом году бывший посол США Ричард Бёрт, выступавший в качестве главного переговорщика со стороны Вашингтона в ходе обсуждения договора СНВ-1. Бывший начальник генштаба РВСН России Виктор Есин, в свою очередь, убеждён, что хотя США стремятся прежде всего повлиять на арсенал Китая и других стран, не ограниченных соглашениями, шаги Вашингтона могут привести к размещению ракет в Европе, в результате чего «неизбежно» возникнет новый «ядерный кризис».



Подобные предостережения, по всей видимости, соответствуют действительности — согласно конфиденциальным документам, «слитым» американской прессе, господин Болтон в прошлом году приказал Пентагону в кратчайшие сроки разработать и развернуть новые ракеты наземного базирования, и временно отказался от этого приказа лишь после вмешательства европейских союзников США, которые не хотят немедленного выхода Вашингтона из ДРСМД, пишет автор. В конечном счёте США предъявили России ультиматум с требованием прекратить нарушать договор в течение 60 дней; между тем, Москва уже дала понять, что не собирается менять свою политику.



Болтон, который и ранее высказывался резко против соглашений о контроле за вооружениями, считается главным инициатором выхода США из Договора о РСМД. «Упорные личности способны менять ход истории», — подытоживает корреспондент The Guardian. В 1983 году таким человеком стал Станислав Петров; сегодня же упорствует Джон Болтон, который задался целью «наконец добиться освобождения США от оков соглашений о ракетном и ядерном оружии».